вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері

Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері
На Волині екоінспектори проводять природоохоронні заходи. Зокрема працівники екоінспекції проводять заходи для попередження явищ задухи риби.

Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Волинській області

Спільно з працівниками ДП "Городоцьке ЛГ" прорубали ополонки на озері Глибоцьке у Маневицькому районі.

Як відомо, при наявності товстого шару льоду, вкритого снігом, немає доступу повітря з атмосфери до води, світовий потік не проходить через сніговий покрив. В цей час потрібно негайно проводити аерацію води.
Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок та встановлення в них гілля та очерету для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Екологія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері
Сьогодні, 05:27
Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців
Сьогодні, 04:23
Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів
Сьогодні, 03:17
Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи
Сьогодні, 02:14
Українець Усик очолив боксерський рейтинг WBA у суперважкій вазі
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище
16 грудень, 2020, 22:07
Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів
25 листопад, 2020, 04:17
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
12 жовтень, 2020, 22:23
Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів
23 березень, 2020, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері
Сьогодні, 05:27
 0
Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців
Сьогодні, 04:23
 0
Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів
Сьогодні, 03:17
 0
Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи
Сьогодні, 02:14
 0
Українець Усик очолив боксерський рейтинг WBA у суперважкій вазі
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8