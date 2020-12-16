Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері

На Волині екоінспектори проводять природоохоронні заходи. Зокрема працівники екоінспекції проводять заходи для попередження явищ задухи риби.Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Волинській областіСпільно з працівниками ДП "Городоцьке ЛГ" прорубали ополонки на озері Глибоцьке у Маневицькому районі.Як відомо, при наявності товстого шару льоду, вкритого снігом, немає доступу повітря з атмосфери до води, світовий потік не проходить через сніговий покрив. В цей час потрібно негайно проводити аерацію води.Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок та встановлення в них гілля та очерету для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню.