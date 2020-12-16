Екоінспектори рятують від задухи рибу на волинському озері
Сьогодні, 05:27
На Волині екоінспектори проводять природоохоронні заходи. Зокрема працівники екоінспекції проводять заходи для попередження явищ задухи риби.
Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Волинській області
Спільно з працівниками ДП "Городоцьке ЛГ" прорубали ополонки на озері Глибоцьке у Маневицькому районі.
Як відомо, при наявності товстого шару льоду, вкритого снігом, немає доступу повітря з атмосфери до води, світовий потік не проходить через сніговий покрив. В цей час потрібно негайно проводити аерацію води.
Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок та встановлення в них гілля та очерету для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню.
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Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Волинській області
Спільно з працівниками ДП "Городоцьке ЛГ" прорубали ополонки на озері Глибоцьке у Маневицькому районі.
Як відомо, при наявності товстого шару льоду, вкритого снігом, немає доступу повітря з атмосфери до води, світовий потік не проходить через сніговий покрив. В цей час потрібно негайно проводити аерацію води.
Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок та встановлення в них гілля та очерету для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню.
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