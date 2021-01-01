Нова акція в ЖК «Амстердам»: 2 пропозиції на 2-спальні квартири
Сьогодні, 08:00
Стартувала нова спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка). Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2).
Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%, - йдеться на сайті БК Інвестор.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с.Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:
Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.
Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.
Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.
Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д.
Варіанти дизайну кухонь-студій у ЖК "Амстердам" від студії "PANDA"
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%, - йдеться на сайті БК Інвестор.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с.Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:
Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.
Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.
Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.
Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д.
Варіанти дизайну кухонь-студій у ЖК "Амстердам" від студії "PANDA"
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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