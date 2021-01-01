Нова акція в ЖК «Амстердам»: 2 пропозиції на 2-спальні квартири





Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%, - йдеться на сайті

Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.



Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.



Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с.Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:



Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.



Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.



Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.



Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.



Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д.



Варіанти дизайну кухонь-студій у ЖК "Амстердам" від студії "PANDA"

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартувала нова спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка). Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2).Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%, - йдеться на сайті БК Інвестор.

Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с.Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.- за кількістю спалень, а не кімнат загалом.Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.- на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики., яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д.Варіанти дизайну кухонь-студій у ЖК "Амстердам" від студії "PANDA"Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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