У поліцію Волині запрошують на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це йдеться на



Пропонують такі посади:



ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12 400 грн.) – 3 посади:



– дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – 2 посади;



– дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада.



ПОМІЧНИК ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ МОНІТОРИНГУ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 10 800 грн.) – посада.



ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З ОБЛІКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ І ОЗБРОЄННЯ (грошове забезпечення від 9 800 грн.) – 2 посади:



– поліцейський з обліку та збереження речових доказів і озброєння відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області - одна вакантна посада;



– поліцейський з обліку та збереження речових доказів і озброєння відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області - одна вакантна посада.



ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З ЛОГІСТИКИ, ОБЛІКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ І ОЗБРОЄННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 9 800 грн.)- одна вакантна посада.



ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ВІДДІЛЕННЯ № 2 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 9 800 грн.)– одна вакантна посада.



У ГУНП пропонують:



- високу заробітну плату;



- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;



- перспективу кар’єрного зростання;



- можливість підвищити освітній рівень;



- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;



- дружню команду;



- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 01 березня по 12 березня 2021 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 год. до 17.00 год., щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронноюадресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.Про це йдеться на сайті Нацполіції у Волинській області.(грошове забезпечення від 12 400 грн.) – 3 посади:– дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – 2 посади;– дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1 посада.(м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 10 800 грн.) – посада.(грошове забезпечення від 9 800 грн.) – 2 посади:– поліцейський з обліку та збереження речових доказів і озброєння відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області - одна вакантна посада;– поліцейський з обліку та збереження речових доказів і озброєння відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області - одна вакантна посада.(м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 9 800 грн.)- одна вакантна посада.(м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 9 800 грн.)– одна вакантна посада.У ГУНП пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 01 березня по 12 березня 2021 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 год. до 17.00 год., щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронноюадресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1.

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