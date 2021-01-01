Волинські школярі стали переможцями міжнародних конкурсів





Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.



П’ятеро учнів Володимир-Волинської дитячої музичної школи здобули гран-прі на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Висхідна зірка-2021» у місті Тернопіль:



Анна Рудаєва (викладач – Ірина Терновецька), інструментальна музика, 4 категорія;

Ангеліна Іванникова (викладач – Ірина Терновецька), інструментальна музика, 4 категорія;

тріо у складі Ірини Верко, Марії Морис та Анастасії Кожуховської (викладачі – Ірина Колюх та Ірина Терновецька), інструментальна музика, змішана категорія.

Юлія Венгер та Марія Барашовець (викладач – Ірина Терновецька) здобули перші місця серед виконавців інструментальної музики, 4 та 5 категорії.



На Міжнародному конкурсі-фестивалі творчості «ПРОФЕСТ» у місті Києві Ангеліна Іванникова (викладач – Ірина Терновецька) стала лауреатом I ступеня (інструментальне виконавство, клавішні музичні інструменти, середня ІІ вікова категорія), Богдан Новосад (викладач – Наталія Крутчик) – лауреат II ступеня (інструментальне виконавство, клавішні музичні інструменти, середня І вікова категорія).



Лауреатом І премії Міжнародного конкурсу “Харків Талант Фест” став учень дитячої музичної школи Владислав Мельник (викладач – Неоніла Кандиба).



Учень дитячої музичної школи Зореслав Митошоп (викладач – Ольга Манахова, концертмейстер – Людмила Козак) – лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу мистецтв «Сяюча зірка Різдва».

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