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Українець Усик очолив боксерський рейтинг WBA у суперважкій вазі

Українець Усик очолив боксерський рейтинг WBA у суперважкій вазі
Український боксер Олександр Усик піднявся на перше місце в рейтингу Світової боксерської асоціації (WBA) у суперважкій вазі.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними на сайті WBA, Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу.

На другому місці - Богдан Діну (Румунія), третьому - Деонтей Вайлдер (США). Наступні у рейтингу Луїс Ортіс (Куба) і Енді Руїз (США).

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Теги: спорт, Україна, бокс, Олександр Усик
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