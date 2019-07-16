Українець Усик очолив боксерський рейтинг WBA у суперважкій вазі

Олександр Усик піднявся на перше місце в рейтингу Світової боксерської асоціації (WBA) у суперважкій вазі.



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Згідно з даними на сайті WBA, Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу.



На другому місці - Богдан Діну (Румунія), третьому - Деонтей Вайлдер (США). Наступні у рейтингу Луїс Ортіс (Куба) і Енді Руїз (США).

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