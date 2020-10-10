Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів





Про це повідомляє кореспондент



“Маємо чудові новини! Від сьогодні Карибська частина Королівства Нідерланди, острови Аруба та Кюрасао, а також Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба стають доступними для українців за безвізовим режимом”, - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз до Гренади та заморських територій Нідерландів, а також відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.



Також він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 березня для громадян України починає діяти безвізовий режим з кількома карибськими островами.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на посольство України в Нідерландах.“Маємо чудові новини! Від сьогодні Карибська частина Королівства Нідерланди, острови Аруба та Кюрасао, а також Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба стають доступними для українців за безвізовим режимом”, - йдеться у повідомленні.Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз до Гренади та заморських територій Нідерландів, а також відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.Також він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

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