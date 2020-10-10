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Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів

Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів
З 1 березня для громадян України починає діяти безвізовий режим з кількома карибськими островами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на посольство України в Нідерландах.

“Маємо чудові новини! Від сьогодні Карибська частина Королівства Нідерланди, острови Аруба та Кюрасао, а також Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба стають доступними для українців за безвізовим режимом”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз до Гренади та заморських територій Нідерландів, а також відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.

Також він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

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Теги: безвіз, Україна, світ
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