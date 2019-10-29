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Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців

Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців
У Державній службі статистики підрахували середню заробітну платню українських штатних працівників підприємств, установ чи організацій у січні цього року.

Про це повідомляє Перший діловий.

Так, за даними статистичного відомства, вона становить 12 тисяч 337 гривень, що на 15,0% (на 1,6 тис. грн) більше в порівняно з січнем рік тому, коли було 10 тисяч 727 грн.

Водночас, реальна зарплатня, враховуючи інфляцію, порівняно з минулим роком зросла на 8,3 відсотка.

Найвищу зарплату в січні зафіксовано у Києві – 17,5 тисяч грн, найнижчу – у Чернівецькій області – 9,6 тис. грн.

Найбільші зарплати отримують працівники сфери “Фінансова та страхова діяльність” – понад 24 тисячі грн, найнижчі – у сфері “Тимчасове розміщення й організація харчування” – 6,6 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що уряд у найближчому майбутньому хоче зрівняти офіційну заробітну плату жінок та чоловіків.

Також ми писали, що в українські жінки частіше залишаються безробітними.

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Теги: гроші, Україна, зарплата
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