Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців
Сьогодні, 04:23
У Державній службі статистики підрахували середню заробітну платню українських штатних працівників підприємств, установ чи організацій у січні цього року.
Про це повідомляє Перший діловий.
Так, за даними статистичного відомства, вона становить 12 тисяч 337 гривень, що на 15,0% (на 1,6 тис. грн) більше в порівняно з січнем рік тому, коли було 10 тисяч 727 грн.
Водночас, реальна зарплатня, враховуючи інфляцію, порівняно з минулим роком зросла на 8,3 відсотка.
Найвищу зарплату в січні зафіксовано у Києві – 17,5 тисяч грн, найнижчу – у Чернівецькій області – 9,6 тис. грн.
Найбільші зарплати отримують працівники сфери “Фінансова та страхова діяльність” – понад 24 тисячі грн, найнижчі – у сфері “Тимчасове розміщення й організація харчування” – 6,6 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що уряд у найближчому майбутньому хоче зрівняти офіційну заробітну плату жінок та чоловіків.
Також ми писали, що в українські жінки частіше залишаються безробітними.
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Про це повідомляє Перший діловий.
Так, за даними статистичного відомства, вона становить 12 тисяч 337 гривень, що на 15,0% (на 1,6 тис. грн) більше в порівняно з січнем рік тому, коли було 10 тисяч 727 грн.
Водночас, реальна зарплатня, враховуючи інфляцію, порівняно з минулим роком зросла на 8,3 відсотка.
Найвищу зарплату в січні зафіксовано у Києві – 17,5 тисяч грн, найнижчу – у Чернівецькій області – 9,6 тис. грн.
Найбільші зарплати отримують працівники сфери “Фінансова та страхова діяльність” – понад 24 тисячі грн, найнижчі – у сфері “Тимчасове розміщення й організація харчування” – 6,6 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що уряд у найближчому майбутньому хоче зрівняти офіційну заробітну плату жінок та чоловіків.
Також ми писали, що в українські жінки частіше залишаються безробітними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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