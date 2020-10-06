В Україні хочуть запровадити новий вид військової служби





Про це на брифінгу заявив комітету Ради з питань нацбезпеки, нардеп від “Слуги народу” Олександр Завітневич, передає кореспондент



“Хотів би коротко розповісти про законопроект 3553. Це законопроект Президентський, розроблявся більше року на вимогу Ради національної безпеки та оборони. Він стосується реформування наших військоматів у центри комплектації та соціальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Він також стосується впровадження нового виду служби – це контракти за резервістами оперативного резерву”, - сказав Завітневич.



Він зазначив, що наразі навколо законопроекту ходить багато чуток, начебто він дасть змогу “ловити на вулицях громадян”.



“Це – повна нісенітниця. Це стосується тільки оперативного резерву, що сформований у Збройних силах України”, - додав нардеп.



З його слів, цей інструмент дозволить “дуже оперативно протягом доби у разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв”.



До резерву військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили, додав Завітневич.



Нардепи планують розглянути законопроект №3553 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку на поточному пленарному тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні хочуть створити інструмент, який дозволить у разі загострення ситуації на фронті за добу мобілізувати резервістів.Про це на брифінгу заявив комітету Ради з питань нацбезпеки, нардеп від “Слуги народу” Олександр Завітневич, передає кореспондент УНН “Хотів би коротко розповісти про законопроект 3553. Це законопроект Президентський, розроблявся більше року на вимогу Ради національної безпеки та оборони. Він стосується реформування наших військоматів у центри комплектації та соціальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Він також стосується впровадження нового виду служби – це контракти за резервістами оперативного резерву”, - сказав Завітневич.Він зазначив, що наразі навколо законопроекту ходить багато чуток, начебто він дасть змогу “ловити на вулицях громадян”.“Це – повна нісенітниця. Це стосується тільки оперативного резерву, що сформований у Збройних силах України”, - додав нардеп.З його слів, цей інструмент дозволить “дуже оперативно протягом доби у разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв”.До резерву військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили, додав Завітневич.Нардепи планують розглянути законопроект №3553 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку на поточному пленарному тижні.

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