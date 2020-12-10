Дві смерті та 140 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 21,

Луцький район – 27,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 32,

Рожищенський район – 1,

місто Нововолинськ – 8,

Володимир-Волинський район – 2,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 13,

Любомльський район – 12,

Шацький район – 3,

Ратнівський район – 2,

Турійський район – 1,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 3,

Маневицький район - 1.



Усього протягом пандемії в області зареєстровали 40 200 випадків.



Одужали – 36 959 осіб (за останню добу – 123).



Летальні випадки – 647 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).



За весь час методом ПЛР обстежили 161 371 особу, за минулу добу обстежили - 760 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 140 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 21,Луцький район – 27,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 32,Рожищенський район – 1,місто Нововолинськ – 8,Володимир-Волинський район – 2,Іваничівський район – 4,Локачинський район – 2,Ковельський район – 13,Любомльський район – 12,Шацький район – 3,Ратнівський район – 2,Турійський район – 1,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 3,Маневицький район - 1.Усього протягом пандемії в області зареєстровали 40 200 випадків.Одужали – 36 959 осіб (за останню добу – 123).Летальні випадки – 647 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).За весь час методом ПЛР обстежили 161 371 особу, за минулу добу обстежили - 760 осіб.

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