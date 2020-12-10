Дві смерті та 140 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 140 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 21,
Луцький район – 27,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 13,
Любомльський район – 12,
Шацький район – 3,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 1,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 1.
Усього протягом пандемії в області зареєстровали 40 200 випадків.
Одужали – 36 959 осіб (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 647 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).
За весь час методом ПЛР обстежили 161 371 особу, за минулу добу обстежили - 760 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 21,
Луцький район – 27,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 13,
Любомльський район – 12,
Шацький район – 3,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 1,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 1.
Усього протягом пандемії в області зареєстровали 40 200 випадків.
Одужали – 36 959 осіб (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 647 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).
За весь час методом ПЛР обстежили 161 371 особу, за минулу добу обстежили - 760 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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