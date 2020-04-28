На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона

На митному посту «Ягодин» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Інформують, що у зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.В результаті ж митники виявили незадекларований товар загальною вартістю 584 тисяч гривень.Таким чином, представник фірми відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості.Працівники митниці склали протокол, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.