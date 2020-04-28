На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона
Сьогодні, 14:34
На митному посту «Ягодин» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.
Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Інформують, що у зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.
В результаті ж митники виявили незадекларований товар загальною вартістю 584 тисяч гривень.
Таким чином, представник фірми відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості.
Працівники митниці склали протокол, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
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Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Інформують, що у зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.
В результаті ж митники виявили незадекларований товар загальною вартістю 584 тисяч гривень.
Таким чином, представник фірми відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості.
Працівники митниці склали протокол, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
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