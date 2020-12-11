У Луцьку керівників «жеків» позбавлять частини премії через погане посипання тротуарів в ожеледицю

У Луцьку керівники «жеків» частково залишаться без премій через недостатньо добре проведену роботу щодо посипання тротуарів в ожеледицю.Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Міський головазазначив, що орієнтовно 2 тижні тому в місті була ожеледиця. Однак, проінспектувавши місто, мер виявив, що дороги посипали, а тротуари – вкрай погано. За це з керівників «жеків» знімають частину премії.«Я читаю пояснення: «Нам департамент ЖКГ не сказав, що треба виїжджати зранку і посипати тротуари». Ви ж працюєте вже десятки років у цій сфері». Ви не знаєте, що зранку треба дороги посипати? Чи вам департамент ЖКГ має ще подзвонити і нагадати, що необхідно на роботу прийти? Що це за дитячі історії такі?» - обурився Поліщук.Окрім того, за словами Ігоря Поліщука, до нього звертаються люди, мовляв, працівники комунальних підприємств просять закрити заявку на «15-80», бо все «потім зроблять».«Я застерігаю вас від таких дій. Закрита заявка буде тоді, коли ця проблема буде вирішена. А не просто для «галочки», щоб закрити цю заявку, обдурити міського голову, заступників, коли читаю звіт щодо «15-80», а проблема не вирішена. Якщо я дізнаюся, що будуть такі випадки, ми будемо знімати премії однозначно», - наголосив мер.