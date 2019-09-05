У Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток





Про це Інформаційному агентству



15-річну дівчину каретою швидкою допомоги доставили з місця проживання до лікарні. За попередньою інформацією, лучанка наковталася пігулок. На щастя, лікарям вдалося її врятувати. Наразі життю і здоров’ю дівчини нічого не загрожує.



Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно такий випадок мав місце. До дитячої лікарні вчора, 1 березня, каретою швидкої доставили неповнолітню дівчину, яка наковталася пігулок та мала порізи на одній руці. Дівчині надали усю необхідну медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неповнолітня дівчина намагалася вчинити самогубство.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.15-річну дівчину каретою швидкою допомоги доставили з місця проживання до лікарні. За попередньою інформацією, лучанка наковталася пігулок. На щастя, лікарям вдалося її врятувати. Наразі життю і здоров’ю дівчини нічого не загрожує.Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно такий випадок мав місце. До дитячої лікарні вчора, 1 березня, каретою швидкої доставили неповнолітню дівчину, яка наковталася пігулок та мала порізи на одній руці. Дівчині надали усю необхідну медичну допомогу.

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