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У Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток

У Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
У Луцьку неповнолітня дівчина намагалася вчинити самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

15-річну дівчину каретою швидкою допомоги доставили з місця проживання до лікарні. За попередньою інформацією, лучанка наковталася пігулок. На щастя, лікарям вдалося її врятувати. Наразі життю і здоров’ю дівчини нічого не загрожує.

Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно такий випадок мав місце. До дитячої лікарні вчора, 1 березня, каретою швидкої доставили неповнолітню дівчину, яка наковталася пігулок та мала порізи на одній руці. Дівчині надали усю необхідну медичну допомогу.

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Теги: лікарня, самогубство
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