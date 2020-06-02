У Луцьку «залатають» ями, які утворилися після зимового періоду

У Луцьку внаслідок кількох циклів замерзання-розмерзання снігу утворилися ями на дорогах. Їх найближчим часом «залатають».Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Є недоречні коментарі, мовляв, асфальт зійшов разом зі снігом. Хочу сказати, що на жодній дорозі, яка була капітально відремонтована за останні 3-4 роки, немає жодної ями: Липинського, проспект Василя Мойсея, перехрестя Шевченка-Набережна, Ківерцівська. На ці вулиці є гарантія 7 років і в разі виникнення дефектів ми будемо звертатися до підрядника», - повідомив мер. Він зауважив, що виникають проблеми на дорогах, які ремонтували понад 10 років тому.Відтак, у місті найближчим часом повинні ліквідувати ямковість на автошляхах.