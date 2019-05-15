У Луцьку грозяться розірвати договори з перевізниками, які беруть готівку і не дотримуються графіків руху

У Луцьку можуть розірвати договори з перевізниками, котрі не виконують взятих на себе зобов’язань, зокрема не випускають достатню кількість транспорту на маршрути та продовжують брати готівку.Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Мерповідомив, що на сьогодні в місті існує низка проблем, пов’язаних із роботою громадського транспорту. За його словами, із одного боку перевізники не дотримуються зобов’язань (недотримання графіків руху, невипуск достатньої кількості транспортних засобів у вечірні години, обіг готівки тощо), а з іншого хочуть підвищення вартості проїзду.«Поки не вирішаться ці питання, поки вони не будуть виконувати свої зобов’язання, розмови про зміни тарифу бути не може. Всі порушення мають бути зафіксовані. Ми завтра на виконкомі будемо приймати проєкт рішення про заслуховування звіту кожного перевізника, після цього будемо вирішувати, із ким продовжувати договір, а з ким – розривати. Не може такого безладу бути в роботі громадського транспорту! Чим люди мають добиратися з КРЗ чи Володимирської ввечері? Ніхто їх не примушував брати участь у конкурсі», - наголосив Поліщук.Натомість існує ще одна проблема – норма про перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях. Депутати та мер звертався до Кабміну стосовно того, аби збільшити кількість пасажирів у транспорті, проте питання так і не розглядали. Тож люди змушені чекати транспорт по 20-30 хвилин у «години пік», незважаючи на поповнення автопарку ЛПЕ та залучення додаткових автобусів.