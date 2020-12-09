Поліція розшукує волинянина, який ухиляється від виконання вироку суду
Сьогодні, 09:57
Поліція розшукує 36-річного Пархомука Богдана Миколайовича, жителя села Лисняки Любомльського району.
Волинянин ухиляється від виконання вироку суду за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 та ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 097-332-92-43, 093-127-10-36 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Волинянин ухиляється від виконання вироку суду за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 та ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 097-332-92-43, 093-127-10-36 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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