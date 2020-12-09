Поліція розшукує волинянина, який ухиляється від виконання вироку суду

Пархомука Богдана Миколайовича, жителя села Лисняки Любомльського району.



Волинянин ухиляється від виконання вироку суду за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 та ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 097-332-92-43, 093-127-10-36 або 102.



Конфіденційність гарантують.







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