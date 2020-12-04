У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 19:30
У Луцьку в лютому побільшало скарг стосовно розгулювання безпритульних собак вулицями міста.
Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що до КП «Ласка» стосовно цієї проблеми за місяць переадресували 24 звернення.
Працівники підприємства відловили собак на вулицях Мамсурова, 7а, 10; Січовій, 2; Лесі Українки, 35; Бенделіані, 7; Корольова, 7; Станіславського, 50, 52; бульварі Дружби Народів, 11.
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Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що до КП «Ласка» стосовно цієї проблеми за місяць переадресували 24 звернення.
Працівники підприємства відловили собак на вулицях Мамсурова, 7а, 10; Січовій, 2; Лесі Українки, 35; Бенделіані, 7; Корольова, 7; Станіславського, 50, 52; бульварі Дружби Народів, 11.
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