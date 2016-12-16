Заснув за кермом та наїхав на дерево: у Луцькому районі трапилася ДТП





Про це



Близько 6 години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП з травмованими. На місці події на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне) у селі Піддубці, що у Луцькому районі, попередньо встановили, що 30-річний водій транспортного засобу ВАЗ 2109 заснув за кермом та наїхав на дерево.



Керманич отримав численні травми, його шпиталізували до медичного закладу.



На місці пригоди патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 березня вранці на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне) трапилася ДТП.Про це інформує патрульна поліція Волині.Близько 6 години ранку патрульним надійшло повідомлення про ДТП з травмованими. На місці події на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне) у селі Піддубці, що у Луцькому районі, попередньо встановили, що 30-річний водій транспортного засобу ВАЗ 2109 заснув за кермом та наїхав на дерево.Керманич отримав численні травми, його шпиталізували до медичного закладу.На місці пригоди патрульні здійснили регулювання дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

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