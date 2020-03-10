Які зарплати мають посадовці Ковельської районної ради

В’ячеслав Шворак отримує всього 15 600 грн. Більше зароблятиме його заступник Андрій Броїло – 15 750 грн.



Про це Центру журналістських розслідувань



Нагадаємо, в рамках реформи децентралізації у 2020 році на Волині замість колишніх 16-ти утворили чотири нових райони: Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський. Відповідно, новий Ковельський район поглинув колишні Ковельський, Турійський, Любомльський, Старовижівський, Шацький та Ратнівський райони. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мешканці новоствореного Ковельського району обрали Ковельську райраду.



Згідно з інформацією зі штатного розпису, затвердженого на 2021 рік, загалом у районній раді працює 12 людей. Місячний фонд заробітної плати лише за посадовими окладами складає 82 771 грн.



Голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак заробляє лише 15 600 грн. Його посадовий оклад – 15 тис. грн. Окрім того, він отримає 600 грн надбавки за ранг. Тоді як його колеги в інших нових райрадах отримують від 19 до 38 тисяч на місяць.



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Дещо більше грошей отримуватиме новопризначений заступник голови райради Андрій Броїло (донедавна був керуючим справами цієї ж райради) – 15 750 грн. Його посадовий оклад становить – 12 тис. грн. Він також отримає 3 150 грн надбавки за вислугу років та 600 грн – за ранг.



Як повідомили «Силі правди» у Ковельській районній раді, наразі нового керуючого справами ще не призначили. Проте, його заробітна плата становитиме 12 875 грн. При цьому посадовий оклад буде 9 600 грн. Також він отримуватиме 2 575 грн надбавки за вислугу років та 700 грн – за ранг.



Консультант голови ради з питань юридичного забезпечення Володимир Клімчук отримує 7 тис. грн. З них 5 300 грн – його посадовий оклад. Окрім того, він отримує 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Двоє радників голови райради отримають по 7 500 грн заробітної плати. Їх посадовий оклад складає по 5 300 грн для кожного. Також вони отримають по 1 500 грн надбавки за вислугу років та по 700 грн – за ранг.



Начальниця відділу обліку і звітності виконавчого апарату районної ради, головна бухгалтерка Валентина Лукашук отримує 9 250 грн заробітної плати. Її посадовий оклад – 7 тис. грн. Вона також отримує 1 850 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.



Спеціалістка першої категорії цього ж відділу Ірина Бірук отримає 5 347,5 грн. З них посадовий оклад становить 4 350 грн, 697,5 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Водій Валерій Костючий отримує 6 тис. грн заробітної плати. Його посадовий оклад становить – 3 554 грн. Також він має 2 446 грн доплати до мінімальної зарплати.



Начальниця відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату райради Олена Ждань отримує 9 250 грн. З них 7 тис. грн посадового окладу, 1 850 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.



Головна спеціалістка відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату райради Ольга Літвінчук отримує 6 480 грн. Її посадовий оклад – 5 100 грн. Також вона має 1 080 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.



Прибиральник службових приміщень райради отримує 6 тис. грн. При цьому його посадовий оклад становить 3 267 грн. Він також отримує 2 733 грн доплати до мінімальної заробітної плати.



Відтак, у місяць на заробітні плати посадовців Ковельської райради витратять 108 552, 5 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зарплати посадовців нової Ковельської районної ради витрачатимуть більше 108 тисяч гривень на місяць. При цьому голова радиотримує всього 15 600 грн. Більше зароблятиме його заступник– 15 750 грн.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Ковельській райраді.Нагадаємо, в рамках реформи децентралізації у 2020 році на Волині замість колишніх 16-ти утворили чотири нових райони: Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський. Відповідно, новий Ковельський район поглинув колишні Ковельський, Турійський, Любомльський, Старовижівський, Шацький та Ратнівський райони. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мешканці новоствореного Ковельського району обрали Ковельську райраду.Згідно з інформацією зі штатного розпису, затвердженого на 2021 рік, загалом у районній раді працює 12 людей. Місячний фонд заробітної плати лише за посадовими окладами складає 82 771 грн.Голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак заробляє лише 15 600 грн. Його посадовий оклад – 15 тис. грн. Окрім того, він отримає 600 грн надбавки за ранг. Тоді як його колеги в інших нових райрадах отримують від 19 до 38 тисяч на місяць.Дещо більше грошей отримуватиме новопризначений заступник голови райради Андрій Броїло (донедавна був керуючим справами цієї ж райради) – 15 750 грн. Його посадовий оклад становить – 12 тис. грн. Він також отримає 3 150 грн надбавки за вислугу років та 600 грн – за ранг.Як повідомили «Силі правди» у Ковельській районній раді, наразі нового керуючого справами ще не призначили. Проте, його заробітна плата становитиме 12 875 грн. При цьому посадовий оклад буде 9 600 грн. Також він отримуватиме 2 575 грн надбавки за вислугу років та 700 грн – за ранг.Консультант голови ради з питань юридичного забезпеченняотримує 7 тис. грн. З них 5 300 грн – його посадовий оклад. Окрім того, він отримує 1 400 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.Двоє радників голови райради отримають по 7 500 грн заробітної плати. Їх посадовий оклад складає по 5 300 грн для кожного. Також вони отримають по 1 500 грн надбавки за вислугу років та по 700 грн – за ранг.Начальниця відділу обліку і звітності виконавчого апарату районної ради, головна бухгалтеркаотримує 9 250 грн заробітної плати. Її посадовий оклад – 7 тис. грн. Вона також отримує 1 850 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.Спеціалістка першої категорії цього ж відділуотримає 5 347,5 грн. З них посадовий оклад становить 4 350 грн, 697,5 грн – надбавка за вислугу років та 300 грн – за ранг.Водійотримує 6 тис. грн заробітної плати. Його посадовий оклад становить – 3 554 грн. Також він має 2 446 грн доплати до мінімальної зарплати.Начальниця відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату райрадиотримує 9 250 грн. З них 7 тис. грн посадового окладу, 1 850 грн надбавки за вислугу років та 400 грн – за ранг.Головна спеціалістка відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату райради Ольга Літвінчук отримує 6 480 грн. Її посадовий оклад – 5 100 грн. Також вона має 1 080 грн надбавки за вислугу років та 300 грн – за ранг.Прибиральник службових приміщень райради отримує 6 тис. грн. При цьому його посадовий оклад становить 3 267 грн. Він також отримує 2 733 грн доплати до мінімальної заробітної плати.Відтак, у місяць на заробітні плати посадовців Ковельської райради витратять 108 552, 5 грн.

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