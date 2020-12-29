На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО





В пункті пропуску «Ягодин» під час огляду автомобіля BMW, яким до Польщі їхав громадянин РФ, спрацював службовий собака «Лунтік», пресслужба Луцького прикордонного загону.



Чотирилапий помічник, натренований на пошук наркотичних речовин, вказав на заднє сидіння автівки. Оглянувши салон, в підлокітнику прикордонники знайшли пакет та баночку з речовиною темно-зеленого кольору.



Наркотики, попередньо марихуану, вагою більш ніж 200 грамів вилучили співробітники Національної поліції.



До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону, завдяки службовому помічнику, виявили в автівці наркотичну речовину.В пункті пропуску «Ягодин» під час огляду автомобіля BMW, яким до Польщі їхав громадянин РФ, спрацював службовий собака «Лунтік», пресслужба Луцького прикордонного загону.Чотирилапий помічник, натренований на пошук наркотичних речовин, вказав на заднє сидіння автівки. Оглянувши салон, в підлокітнику прикордонники знайшли пакет та баночку з речовиною темно-зеленого кольору.Наркотики, попередньо марихуану, вагою більш ніж 200 грамів вилучили співробітники Національної поліції.До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію