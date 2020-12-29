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На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО

На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО
На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону, завдяки службовому помічнику, виявили в автівці наркотичну речовину.

В пункті пропуску «Ягодин» під час огляду автомобіля BMW, яким до Польщі їхав громадянин РФ, спрацював службовий собака «Лунтік», пресслужба Луцького прикордонного загону.

Чотирилапий помічник, натренований на пошук наркотичних речовин, вказав на заднє сидіння автівки. Оглянувши салон, в підлокітнику прикордонники знайшли пакет та баночку з речовиною темно-зеленого кольору.

Наркотики, попередньо марихуану, вагою більш ніж 200 грамів вилучили співробітники Національної поліції.

До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 Кримінального кодексу України.

На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО
На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО

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Теги: Ягодин, наркотики, авто, службовий пес
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