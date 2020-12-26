На Одещині горе-матір тримала дитину під замком і морила голодом

Жителька Білгорода-Днівстровського протягом півтора місяця морила донечку 3,5 років голодом, тримаючи її в оселі під замком, аби виснажене дитя ніхто не побачив.Про це повідомила пресслужба Білгород-Дністровського відділу поліції в Одеській області.Про сім’ю, що перестала з’являтися на людях, півтора місяця тому в поліцію повідомили її сусіди. Те, що побачили правоохоронці та представники соціальної служби, потрапивши в квартиру матері-одиначки, їх приголомшило.Своєю бездіяльністю жінка, яка проживала з дитиною одна та отримувала від держави допомогу на її утримання, довела до виснаженого стану і себе, і свою маленьку донечку. Свій вчинок господиня пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, вона боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, аби в неї не відібрали дитину.Жінку та дівчинку, яка з безвиході почала їсти побілку зі стін, негайно госпіталізували, а в подальшому вилучили з сім’ї.В ході досудового розслідування, розпочатого за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України, встановили, що мати не виконувала встановлені законом обов’язки щодо піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини без поважних на те причин.Це призвело до того, що дівчинка набула значного дефіциту маси тіла та почала відставати у розвитку. Дочекавшись результатів експертиз, які були призначені в рамках слідства, за вказаними статтями фігурантці повідомили про підозру. Слідчі дії тривають.Наразі вирішують питання про позбавлення жінки батьківських прав.