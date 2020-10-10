«Первинка» чи житло для учасників АТО: що буде із реконструйованим приміщенням у Рожищі





Про це



Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко та голова постійної комісії з питань майна Юрій Бондарук побували у місті Рожище та оглянули приміщення, яке ремонтувалося за кошти Світового банку на вулиці Мазепи, 108а.



Передбачали, що на першому поверсі цієї двоповерхової будівлі буде функціонувати Рожищенський центр ПМСД. Однак, попри те, що Світовий банк вже завершив фінансування своїх проектів, приміщення центру ПМСД в Рожищах досі не здали в експлуатацію.









Ситуація ускладнюється тим, що та частина другого поверху, яка знаходиться якраз над відремонтованими кабінетами, зруйнована: там протікає дах, у вікнах вибиті шибки, стіни роз’їдає грибок, відсутнє опалення. Іншу частину другого поверху займає Рожищенський районний військовий комісаріат. Очільник районної ради Олександр Омельчук наголосив, що саме військові вберегли це приміщення від повної розрухи.



«По Рожищенському центрі ПМСД ситуація така: нібито цей проект завершений, документи ДАБІ та експертиза знаходиться в Києві, чекають підтвердження. Але питання, чому обласні чиновники так засуєтилися в передачі Рожищенського ЦПМСД?



Фактично зараз по документах приміщення, де нібито має бути центр ПМСД, це приміщення колишнього військоммату. Його ми передали на баланс комунального підприємства Луцької районної ради «Райтеплобуд». Виходить, що центр ПМСД існує віртуально.



Рожищенска міська рада відмовляється його приймати до себе на баланс і вони праві, бо що приймати? Незрозуміле приміщення, з невідомими будівельно-технічними характеристиками…», - зауважив радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.











Депутат Рожищенської міської ради, лікар-стоматолог Віталій Ковальчук має підозри, що реконструкцію приміщення під ЦПМСД провели із порушенням будівельних норм. На його думку, взагалі незрозуміло, як такий проєкт могли погодити, зважаючи на те, що другий поверх у напівзруйнованому стані.









Крім того, він вважає, що для пацієнтів розташування «первинки» на околиці міста незручне.



«Мої знайомі казали, і я схильний до такої думки: якщо тут запрацює центр ПМСД, то доведеться перезаключати декларації із сімейними лікарями, аби сюди не їздити. Тут прийом лікаря, він дає направлення, наприклад, на рентген. Треба їхати в поліклініку, з рентгеном повертатися сюди до лікаря, в якого вже може прийом закінчиться, поки пацієнт добереться сюди. Не у всіх же є автомобілі», - сказав Віталій Ковальчук.



Представники Луцької районної ради поспілкувалися також із військовим комісаром Валерієм Захаровим, який розповів, що у них є ідея облаштувати частину другого поверху, яка руйнується, під житло для військових. Голова райради Олександр Омельчук підтримав пропозицію комісара. За орієнтовними підрахунками, там можна облаштувати три повноцінних квартири.











Голова майнової комісії Луцької районної ради Юрій Бондарук припустив, що і перший поверх приміщення, де нібито має бути центр ПМСД, можна переобладнати під житло для учасників АТО.











Однак, щоб остаточно вирішити, що робити із першим поверхом приміщенням на вулиці Мазепи, 108а, районна рада чекатиме на результати будівельно-технічної експертизи.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовці Луцької райради обговорили, що планують облаштувати у реконструйованому приміщенні Рожищенського центру первинної медико-санітарної допомоги.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Голова Луцької районної ради, його радникта голова постійної комісії з питань майнапобували у місті Рожище та оглянули приміщення, яке ремонтувалося за кошти Світового банку на вулиці Мазепи, 108а.Передбачали, що на першому поверсі цієї двоповерхової будівлі буде функціонувати Рожищенський центр ПМСД. Однак, попри те, що Світовий банк вже завершив фінансування своїх проектів, приміщення центру ПМСД в Рожищах досі не здали в експлуатацію.Ситуація ускладнюється тим, що та частина другого поверху, яка знаходиться якраз над відремонтованими кабінетами, зруйнована: там протікає дах, у вікнах вибиті шибки, стіни роз’їдає грибок, відсутнє опалення. Іншу частину другого поверху займає Рожищенський районний військовий комісаріат. Очільник районної ради Олександр Омельчук наголосив, що саме військові вберегли це приміщення від повної розрухи.«По Рожищенському центрі ПМСД ситуація така: нібито цей проект завершений, документи ДАБІ та експертиза знаходиться в Києві, чекають підтвердження. Але питання, чому обласні чиновники так засуєтилися в передачі Рожищенського ЦПМСД?Фактично зараз по документах приміщення, де нібито має бути центр ПМСД, це приміщення колишнього військоммату. Його ми передали на баланс комунального підприємства Луцької районної ради «Райтеплобуд». Виходить, що центр ПМСД існує віртуально.Рожищенска міська рада відмовляється його приймати до себе на баланс і вони праві, бо що приймати? Незрозуміле приміщення, з невідомими будівельно-технічними характеристиками…», - зауважив радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.Депутат Рожищенської міської ради, лікар-стоматологмає підозри, що реконструкцію приміщення під ЦПМСД провели із порушенням будівельних норм. На його думку, взагалі незрозуміло, як такий проєкт могли погодити, зважаючи на те, що другий поверх у напівзруйнованому стані.Крім того, він вважає, що для пацієнтів розташування «первинки» на околиці міста незручне.«Мої знайомі казали, і я схильний до такої думки: якщо тут запрацює центр ПМСД, то доведеться перезаключати декларації із сімейними лікарями, аби сюди не їздити. Тут прийом лікаря, він дає направлення, наприклад, на рентген. Треба їхати в поліклініку, з рентгеном повертатися сюди до лікаря, в якого вже може прийом закінчиться, поки пацієнт добереться сюди. Не у всіх же є автомобілі», - сказав Віталій Ковальчук.Представники Луцької районної ради поспілкувалися також із військовим комісаром, який розповів, що у них є ідея облаштувати частину другого поверху, яка руйнується, під житло для військових. Голова райради Олександр Омельчук підтримав пропозицію комісара. За орієнтовними підрахунками, там можна облаштувати три повноцінних квартири.Голова майнової комісії Луцької районної ради Юрій Бондарук припустив, що і перший поверх приміщення, де нібито має бути центр ПМСД, можна переобладнати під житло для учасників АТО.Однак, щоб остаточно вирішити, що робити із першим поверхом приміщенням на вулиці Мазепи, 108а, районна рада чекатиме на результати будівельно-технічної експертизи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію