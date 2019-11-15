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Трагедія на Волині: 44-річний чоловік загинув у полі

Трагедія на Волині: 44-річний чоловік загинув у полі
На Волині під час виконання сільськогосподарських робіт загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 1 березня, в пообідню пору у селі Березолуки Рожищенського району.

Як відомо, чоловік перебуваючи на території власного домогосподарства, працював на тракторі з причіпним навантажувачем. Через власну необережність, перебуваючи біля навантажувача, перечепився та впав на нього.

На жаль, чоловік отримав травми несумісні із життям та помер ще до приїзду швидкої допомоги. Померлому було 44 роки.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: трактор, загибель
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