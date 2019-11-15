Трагедія на Волині: 44-річний чоловік загинув у полі





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася вчора, 1 березня, в пообідню пору у селі Березолуки Рожищенського району.



Як відомо, чоловік перебуваючи на території власного домогосподарства, працював на тракторі з причіпним навантажувачем. Через власну необережність, перебуваючи біля навантажувача, перечепився та впав на нього.



На жаль, чоловік отримав травми несумісні із життям та помер ще до приїзду швидкої допомоги. Померлому було 44 роки.



Головне фото – ілюстративне.

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