У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 3 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: бібліотека, АТС, ФАП, водокачка с.Микуличі:вул. Колгоспна 1-19,2-14, Мілащенко, Локацька 1,3 2-10, Ковпаківська, Клубна
2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-157 09:00-17:00 с. Верба: магазин, шиномонтаж. с.Верба: вул. Миру 1-17, 2-22, Набережна
3. ПЛ-0.4 Л-10 ЦРП-1 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул. Полуботка 15-35, 18-30,
4. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, Шухевича
Горохівський район
1. 9:00-16:00
ТзОВ Волинь Агро тракторна бригада, тік. с.Шклінь вул.Шевченка 1А.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Бортнів вул.Нова 1-20
2. КТП-154 10:00-16:30 ФАП, монастир с.Низкиничі вул.Адама Кисіля-8-31, вул.Шевченка 18-45
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-102 10:00-17:00 ТзОВ Ст.Порицьк с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1А
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-104 09:00 - 17:00 Водонапірна башня, пилорама ФОП Склезь Станіслав с.Лука вул.Шевченка 1-12
2. ПЛ-0.4 кВ л-3 ЩТП-318 09.00-17.00 с.Раків-Ліс вул.Відродження
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-20 8:30-17:00 с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17 ,
вул.В. Зарадюка ,1-14,
вул.Космонавтів,1-19
вул.Вишнева ,1-29,
2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщення
Рак Г.І. – виробниче приміщення
с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка , 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
вул. Космонавтів
3. ПЛ10 кВ Л 70-03 частково 10:30-15:00 с. Бодячів – медпункт, школа, церква
Ківерцівський районний МКСКГ
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
ФОП Дідич Л.М. - торговий кіоск
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ТзОВ СЕКА - виробниче приміщення с.Бодячів – повністю
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-259 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2. ПЛ-10кВ від КТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-466
9:00-17:00 ФОП Грева Інна Василівна
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-218 9:00-17:00 Білинська сільська рада с.Білин
5. ПЛ-10кВ Л.16-03 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей» с.Мельниця
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська
2. ПЛ-0,4 від
КТП-147 Л-1 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма
3. КТП-219 9:00 – 13:00 с.Тумин:школа, магазин (Дячук) с.Тумин вул.Шкільна, Шевченка
4. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-124 12:00 – 17:00 с.Губин:Церква
с.Тумин:Церква, буд.культури, ДНЗ, магазин Мельничук П.О., магазин (Дячук Н.М.), пилорама (РоманюкВ.Й.), ФАП._ с.Тумин, с.Губин вул.Ковальчука, Кінцева
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Кафе "Луцьк"
Продуктовий магазин
вул. Наливайка, 2, 2а, 4
вул. Гордіюк, 2, 4, 4А
2. 09:00-17:00
Вул. Рівненська, 121-123
Луцький район
1. КТП-756 10:00-17:00
с.Рованці вул.Мазепи, Медова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-627 10:00-17:00 с.Рованці вул.Богдана Хмельницького
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4 КТП- 32479 9:00 - 18:00 с.Чмикос
2 ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 ПЛ-10 Л 26-08 від ЛР-113 до КВН-18 9:00 – 18:00 База Львівський національний університет ім.Франка
Госпрозрахункова організація будинкоуправління с.Мельники
б\в "Камаз-сервіс"
ТзОВ Волинський автоцентр "КамАЗ" с.Мельники
4 Пл.-0.4 ктп-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул..Жовтнева.Дружби.Козацька.Набережна пров. Жовтневий.Дружби
Любешівський район
1. КТП-6 ПЛ-0.4кВ Л-1,2 10:00-17:00 Церква с.В.Курінь (Частково)
2. ПЛ-10 кВ Л 106-04 до ЗТП- 198 10:00-16:00 ФОП МихаликС.Г. магазин; ФОП Гладич В.А. магазин; Школа; Амбулаторія с.Цир (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00-18:00 с.Боровичі.
вул.Набережна.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 проспект Перемоги38,40,42
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30
. частково с.Видраниця
2. КТП-305
(К.Р.) 10:00-16:00
х. Букатин
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-200 (Т. О.) 9:30-12:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров. Л. Українки
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-200 (Т. О.) 13:00-15:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л. Українки
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-200 (Т. О.) 15:00-17:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л.Українки
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-115 10:00-16:00 Пожежна с.Смідин с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
2. КТП-3 Л-3 10:00-16:00 Ст.Вижва Пожежна, Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна, Шкільна, Степова, Побутова
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-197 10:00-16:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 10:00-16:30 Філія «Ковельський автодор»-адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний,
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Левадна, Стуса, Вереснева, Озерна, Ранкова, Миру, Приозерна
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: бібліотека, АТС, ФАП, водокачка с.Микуличі:вул. Колгоспна 1-19,2-14, Мілащенко, Локацька 1,3 2-10, Ковпаківська, Клубна
2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-157 09:00-17:00 с. Верба: магазин, шиномонтаж. с.Верба: вул. Миру 1-17, 2-22, Набережна
3. ПЛ-0.4 Л-10 ЦРП-1 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул. Полуботка 15-35, 18-30,
4. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, Шухевича
Горохівський район
1. 9:00-16:00
ТзОВ Волинь Агро тракторна бригада, тік. с.Шклінь вул.Шевченка 1А.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Бортнів вул.Нова 1-20
2. КТП-154 10:00-16:30 ФАП, монастир с.Низкиничі вул.Адама Кисіля-8-31, вул.Шевченка 18-45
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-102 10:00-17:00 ТзОВ Ст.Порицьк с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1А
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-104 09:00 - 17:00 Водонапірна башня, пилорама ФОП Склезь Станіслав с.Лука вул.Шевченка 1-12
2. ПЛ-0.4 кВ л-3 ЩТП-318 09.00-17.00 с.Раків-Ліс вул.Відродження
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-20 8:30-17:00 с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17 ,
вул.В. Зарадюка ,1-14,
вул.Космонавтів,1-19
вул.Вишнева ,1-29,
2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщення
Рак Г.І. – виробниче приміщення
с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка , 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
вул. Космонавтів
3. ПЛ10 кВ Л 70-03 частково 10:30-15:00 с. Бодячів – медпункт, школа, церква
Ківерцівський районний МКСКГ
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
ФОП Дідич Л.М. - торговий кіоск
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ТзОВ СЕКА - виробниче приміщення с.Бодячів – повністю
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-259 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2. ПЛ-10кВ від КТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
3. ПЛ-0,4кВ від КТП-466
9:00-17:00 ФОП Грева Інна Василівна
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-218 9:00-17:00 Білинська сільська рада с.Білин
5. ПЛ-10кВ Л.16-03 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей» с.Мельниця
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська
2. ПЛ-0,4 від
КТП-147 Л-1 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма
3. КТП-219 9:00 – 13:00 с.Тумин:школа, магазин (Дячук) с.Тумин вул.Шкільна, Шевченка
4. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-124 12:00 – 17:00 с.Губин:Церква
с.Тумин:Церква, буд.культури, ДНЗ, магазин Мельничук П.О., магазин (Дячук Н.М.), пилорама (РоманюкВ.Й.), ФАП._ с.Тумин, с.Губин вул.Ковальчука, Кінцева
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Кафе "Луцьк"
Продуктовий магазин
вул. Наливайка, 2, 2а, 4
вул. Гордіюк, 2, 4, 4А
2. 09:00-17:00
Вул. Рівненська, 121-123
Луцький район
1. КТП-756 10:00-17:00
с.Рованці вул.Мазепи, Медова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-627 10:00-17:00 с.Рованці вул.Богдана Хмельницького
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4 КТП- 32479 9:00 - 18:00 с.Чмикос
2 ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 ПЛ-10 Л 26-08 від ЛР-113 до КВН-18 9:00 – 18:00 База Львівський національний університет ім.Франка
Госпрозрахункова організація будинкоуправління с.Мельники
б\в "Камаз-сервіс"
ТзОВ Волинський автоцентр "КамАЗ" с.Мельники
4 Пл.-0.4 ктп-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул..Жовтнева.Дружби.Козацька.Набережна пров. Жовтневий.Дружби
Любешівський район
1. КТП-6 ПЛ-0.4кВ Л-1,2 10:00-17:00 Церква с.В.Курінь (Частково)
2. ПЛ-10 кВ Л 106-04 до ЗТП- 198 10:00-16:00 ФОП МихаликС.Г. магазин; ФОП Гладич В.А. магазин; Школа; Амбулаторія с.Цир (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00-18:00 с.Боровичі.
вул.Набережна.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 проспект Перемоги38,40,42
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30
. частково с.Видраниця
2. КТП-305
(К.Р.) 10:00-16:00
х. Букатин
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-200 (Т. О.) 9:30-12:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров. Л. Українки
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-200 (Т. О.) 13:00-15:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л. Українки
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-200 (Т. О.) 15:00-17:00
частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л.Українки
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-115 10:00-16:00 Пожежна с.Смідин с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
2. КТП-3 Л-3 10:00-16:00 Ст.Вижва Пожежна, Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна, Шкільна, Степова, Побутова
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-197 10:00-16:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 10:00-16:30 Філія «Ковельський автодор»-адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний,
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Левадна, Стуса, Вереснева, Озерна, Ранкова, Миру, Приозерна
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