У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 3 березня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: бібліотека, АТС, ФАП, водокачка с.Микуличі:вул. Колгоспна 1-19,2-14, Мілащенко, Локацька 1,3 2-10, Ковпаківська, Клубна2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-157 09:00-17:00 с. Верба: магазин, шиномонтаж. с.Верба: вул. Миру 1-17, 2-22, Набережна3. ПЛ-0.4 Л-10 ЦРП-1 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул. Полуботка 15-35, 18-30,4. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 1105. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, Шухевича1. 9:00-16:00ТзОВ Волинь Агро тракторна бригада, тік. с.Шклінь вул.Шевченка 1А.1. 9:30-16:30с.Бортнів вул.Нова 1-202. КТП-154 10:00-16:30 ФАП, монастир с.Низкиничі вул.Адама Кисіля-8-31, вул.Шевченка 18-453. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-102 10:00-17:00 ТзОВ Ст.Порицьк с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1А1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-104 09:00 - 17:00 Водонапірна башня, пилорама ФОП Склезь Станіслав с.Лука вул.Шевченка 1-122. ПЛ-0.4 кВ л-3 ЩТП-318 09.00-17.00 с.Раків-Ліс вул.Відродження1. ПЛ0,4 кВ від КТП-20 8:30-17:00 с.Кульчинвул.5-го Лютого,16-26 ,13-17 ,вул.В. Зарадюка ,1-14,вул.Космонавтів,1-19вул.Вишнева ,1-29,2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщенняРак Г.І. – виробниче приміщенняс.Кульчинвул.Космонавтів, 23-49вул.5-го Лютого, 1-20,вул.В. Зарадюка , 10-34,вул.Садова,буд. 1-40,вул. Космонавтів3. ПЛ10 кВ Л 70-03 частково 10:30-15:00 с. Бодячів – медпункт, школа, церкваКіверцівський районний МКСКГТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цехФОП Дідич Л.М. - торговий кіоскФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщенняТзОВ СЕКА - виробниче приміщення с.Бодячів – повністю1. ПЛ-0,4кВ від КТП-259 9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦДубівська сільська радаФО Балецький П.ДФО Балецька В.П с.Дубове2. ПЛ-10кВ від КТП-4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель3. ПЛ-0,4кВ від КТП-4669:00-17:00 ФОП Грева Інна ВасилівнаУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Хуршудян С.О м.Ковель4. ПЛ-0,4кВ від КТП-218 9:00-17:00 Білинська сільська рада с.Білин5. ПЛ-10кВ Л.16-03 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей» с.Мельниця1. ПЛ-0,4 від КТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська2. ПЛ-0,4 відКТП-147 Л-1 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма3. КТП-219 9:00 – 13:00 с.Тумин:школа, магазин (Дячук) с.Тумин вул.Шкільна, Шевченка4. ПЛ-10 Л-51-03 від ЛР-124 12:00 – 17:00 с.Губин:Церквас.Тумин:Церква, буд.культури, ДНЗ, магазин Мельничук П.О., магазин (Дячук Н.М.), пилорама (РоманюкВ.Й.), ФАП._ с.Тумин, с.Губин вул.Ковальчука, Кінцева1. 13:30-17:00Кафе "Луцьк"Продуктовий магазинвул. Наливайка, 2, 2а, 4вул. Гордіюк, 2, 4, 4А2. 09:00-17:00Вул. Рівненська, 121-1231. КТП-756 10:00-17:00с.Рованці вул.Мазепи, Медова2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-627 10:00-17:00 с.Рованці вул.Богдана Хмельницького1 ПЛ-0.4 КТП- 32479 9:00 - 18:00 с.Чмикос2 ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк3 ПЛ-10 Л 26-08 від ЛР-113 до КВН-18 9:00 – 18:00 База Львівський національний університет ім.ФранкаГоспрозрахункова організація будинкоуправління с.Мельникиб\в "Камаз-сервіс"ТзОВ Волинський автоцентр "КамАЗ" с.Мельники4 Пл.-0.4 ктп-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул..Жовтнева.Дружби.Козацька.Набережна пров. Жовтневий.Дружби1. КТП-6 ПЛ-0.4кВ Л-1,2 10:00-17:00 Церква с.В.Курінь (Частково)2. ПЛ-10 кВ Л 106-04 до ЗТП- 198 10:00-16:00 ФОП МихаликС.Г. магазин; ФОП Гладич В.А. магазин; Школа; Амбулаторія с.Цир (Частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00-18:00 с.Боровичі.вул.Набережна.1. 09:00-17:00м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 проспект Перемоги38,40,421. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30. частково с.Видраниця2. КТП-305(К.Р.) 10:00-16:00х. Букатин3. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-200 (Т. О.) 9:30-12:00частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров. Л. Українки4. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-200 (Т. О.) 13:00-15:00частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л. Українки5. ПЛ-0,4 кВ Л-3від ТП-200 (Т. О.) 15:00-17:00частково смт.Ратне вул.Л.Українки, пров.Л.Українки1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-929:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,ПП »Захід-Агро»Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-297. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млинФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка1. КТП-115 10:00-16:00 Пожежна с.Смідин с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського2. КТП-3 Л-3 10:00-16:00 Ст.Вижва Пожежна, Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки1. ПЛ-0,4кВКТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна, Шкільна, Степова, Побутова2. ПЛ-0,4кВКТП-197 10:00-16:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали3. ПЛ-0,4кВКТП-83 10:00-16:30 Філія «Ковельський автодор»-адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Дубівська, пров.Залізничний,4. ПЛ-0,4кВКТП-348 Л-2 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Левадна, Стуса, Вереснева, Озерна, Ранкова, Миру, Приозерна