У Луцьку чоловіку зробили інноваційну операцію із заміни тазостегнових суглобів





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27 лютого хірурги госпіталю замінили 31-річному пацієнту обидва тазостегнових суглоби, які були зруйновані асептичним некрозом. Чоловіку загрожувала важка інвалідність. Операцію зробили, застосовуючи технологію мінідоступів, яка дає можливість уникнути травматизації м’язів, значно зменшити крововтрату та встановити ендопротези через невеликі розрізи менше 10 см.



Хірург ортопед-травматолог, завідувач хірургічного відділення госпіталю Олександр Кругляк розповів, що своїм завданням лікарів було збереження працездатності пацієнта.



«Зважаючи на молодий вік чоловіка, ми вирішили застосувати методику SuperPATH. Це мінідоступ з мінімальною травматизацією м’яких тканин. Тобто, розсікається тільки шкіра та підшкірна клітковина, а м’язи розшаровуються, і надсікається верхня частина капсули кульшового суглоба. Це, по-перше, маленький розріз (5 см), невелика крововтрата. По-друге, не травмуються м’язи і хлопець вже в перший день зміг вставати і самостійно йти. На третій день після операції об’єм рухів у нього практично такий, як у здорової людини. Він самостійно встає, ходить. Дякуємо фахівцеві відділення ортопедичної артрології та ендопротезування Інституту патології хребта і суглобів імені професора Ситенка з Харкова, який знайшов можливість приїхати та поділитися з нами своїм досвідом», - каже Олександр Кругляк.







Пацієнт Ігор Сухецький, житель села Штунь Любомльського району пов’язує своє захворювання із службою у війську. У 2014-му році його мобілізували, у складі 51-ї Володимир-Волинської бригади (нині – 14-ї) він потрапив до Іловайська. Однак, групи інвалідності, яка пов’язана з військовою службою, чоловік не має.



«Дуже боліла спина, лікував, але ефекту не було. Поболить – перестане, однак не надто звертав на це увагу. І так протягом 3-3,5 років, аж поки майже не перестав ходити. Зробив знімки СКТ і лікарі повідомили, що мені потрібна операція з ендопротезування.



Кошти на операцію довелося збирати, звертаючись до різних людей за фінансовою допомогою: до волонтерів, односельчан, колег по роботі. Дуже допомогли мої односельці. 2 ендопротези коштували 5 тисяч доларів, фірма-дистриб’ютор зробила знижку 200 доларів. Отже, 4800. Якби не люди, я б не назбирав цих грошей. Для моєї родини це дуже велика сума.



Працюю оператором автозаправної станції у Любомлі, також обробляю поля, як і всі в селі. У нас з дружиною маленький восьмимісячний син», - розповідає Ігор Сухецький.



За словами чоловіка, після операції він почувається, йому нічого не болить. Ігор Сухецький сам встає та потроху ходить. Лікарі кажуть, що його реабілітація триватиме близько трьох місяців.



Лікар Олександр Кругляк підтверджує, що асептичний некроз голівок стегнових кісток, який і діагностували Ігореві Сухецькому, могло спричинити надмірне навантаження.



«Асептичний некроз голівок стегнових кісток може бути однобічним, але в цього пацієнта, на жаль, двобічний. Це захворювання виникає, коли тромбуються судини, які харчують кістку і частину голівки. Поступово ця частина голівки відмирає, стає рухлива, що завдає хворому болю, і людина стає, фактично, інвалідом. Враховуючи молодий вік і участь в АТО, то це може бути пов’язано. Якщо узяти розгрузку, бронежилет і зброю, яку він носив, це виходить доволі значна вага. Тим більше, що її не просто треба носити, а й стрибати з БТРа, наприклад. Усе це надлишок навантаження, який може призвести до захворювання. Однак захворювання може виникнути навіть і після грипу, після гнійно-запального чи просто запального захворювання, наприклад, ангіни, яке призводить до згортання крові, а цей фактор може в подальшому спровокувати асептичний некроз», - зауважує лікар.



Як зазначила директорка госпіталю Тетяна Масікова, на жаль, учасників АТО/ООС не забезпечують безплатним ендопротезуванням. Державної чи обласної програми дороговартісного лікування учасників АТО не затвердили.







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