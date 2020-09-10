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На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК

На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК
На Волині призначили персональні стипендії голови ОДА народним артистам, народним художникам України, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, інформаційної галузі.

Про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Розглянувши підсумки таємного голосування щодо визначення кандидатур для присудження персональних стипендій голови обласної державної адміністрації на 2021 рік, комісія вирішила призначити виплати 35 діячам культури і мистецтва. Вони отримуватимуть виплати у розмірі 500 гривень щомісяця впродовж року.

Зокрема, серед стипендіатів – народний артист Василь Зінкевич, артисти Валерій та Антоніна Мареничі, письменник Йосип Струцюк, керівник музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок Костянтин Яворський, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький та інші.
На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК
На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК
На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК
На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК


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Теги: стипендія, культура, мистецтво, ОДА
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