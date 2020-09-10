На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК





Про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.



Розглянувши підсумки таємного голосування щодо визначення кандидатур для присудження персональних стипендій голови обласної державної адміністрації на 2021 рік, комісія вирішила призначити виплати 35 діячам культури і мистецтва. Вони отримуватимуть виплати у розмірі 500 гривень щомісяця впродовж року.



Зокрема, серед стипендіатів – народний артист Василь Зінкевич, артисти Валерій та Антоніна Мареничі, письменник Йосип Струцюк, керівник музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок Костянтин Яворський, заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький та інші.





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