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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня

Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня
Станом на 2 березня на Волині від коронавірусної інфекції вакцинували 231 медичного працівника.

Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Нині в області працює одна мобільна бригада з вакцинації.

2 березня щеплення роблять у ковельській лікарні. Раніше вакцинували працівників луцького пологового, обласної інфекційної, клінічної лікарні, обласної дитячої та перинатального центру.

Скільки працівників не вакцинувалися, Людмила Рожко не називає, каже: це добровільна процедура.

Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації повідомляли про 113 щеплених медичних працівників.

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Теги: вакцинація, статистика, Волинь, медики
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