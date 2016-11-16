Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня
Сьогодні, 12:25
Станом на 2 березня на Волині від коронавірусної інфекції вакцинували 231 медичного працівника.
Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Нині в області працює одна мобільна бригада з вакцинації.
2 березня щеплення роблять у ковельській лікарні. Раніше вакцинували працівників луцького пологового, обласної інфекційної, клінічної лікарні, обласної дитячої та перинатального центру.
Скільки працівників не вакцинувалися, Людмила Рожко не називає, каже: це добровільна процедура.
Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації повідомляли про 113 щеплених медичних працівників.
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Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Нині в області працює одна мобільна бригада з вакцинації.
2 березня щеплення роблять у ковельській лікарні. Раніше вакцинували працівників луцького пологового, обласної інфекційної, клінічної лікарні, обласної дитячої та перинатального центру.
Скільки працівників не вакцинувалися, Людмила Рожко не називає, каже: це добровільна процедура.
Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації повідомляли про 113 щеплених медичних працівників.
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