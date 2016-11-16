Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня





Про це розповіла Людмила Рожко.



Нині в області працює одна мобільна бригада з вакцинації.



2 березня щеплення роблять у ковельській лікарні. Раніше вакцинували працівників луцького пологового, обласної інфекційної, клінічної лікарні, обласної дитячої та перинатального центру.



Скільки працівників не вакцинувалися, Людмила Рожко не називає, каже: це добровільна процедура.



Нагадаємо, станом на ранок 1 березня в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації повідомляли

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