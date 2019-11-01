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На кордоні з Польщею затримали волинянина, якого розшукували за крадіжку

На кордоні з Польщею затримали волинянина, якого розшукували за крадіжку
Волинянина, який повертався із Польщі, затримали 1 березня у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону.

Інформують, що стосовно громадянина України спрацювала база даних правоохоронних органів. Охоронці кордону одразу ж затримали 27-річного жителя Волині та передали його поліцейським, - пише Держприкордонслужба України.

Як з’ясувалося, чоловіка розшукували за підозрою у вчинені ним злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 ККУ «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому».


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Теги: розшук, кордон, Польща, волинянин
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