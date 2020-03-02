У зв'язку зі святкуванням 8 Березня у міграційній службі Волині – зміни у графіку роботи
Сьогодні, 20:41
Міграційна служба Волині тимчасово змінює графік роботи у зв’язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.
Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
У Луцьку в управлінні ДМС України у Волинській області області прийом громадян здійснюватися не буде 6, 7 та 8 березня.
У територіальних підрозділах УДМС України у Волинській області, графік роботи яких з вівторка по суботу, вихідними днями будуть 7, 8 та 9 березня.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
У Луцьку в управлінні ДМС України у Волинській області області прийом громадян здійснюватися не буде 6, 7 та 8 березня.
У територіальних підрозділах УДМС України у Волинській області, графік роботи яких з вівторка по суботу, вихідними днями будуть 7, 8 та 9 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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