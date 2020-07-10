У селищі на Волині рятувальники відкачують талу воду з підтоплених територій





Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.



Так, вранці 2 березня бійці ДСНС виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з відкачуванням талої води з прилеглої території до житлових будинків на вулиці Озерній, що у селищі Турійську.



Рятувальники відкачали майже 300 метрів кубічних води за допомогою пожежного автомобіля та мотопомпи. Роботи тривають.





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