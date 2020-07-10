У селищі на Волині рятувальники відкачують талу воду з підтоплених територій
Сьогодні, 15:00
У Турійську рятувальники допомагають людям у викачуванні води від житлових будинків та споруд.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, вранці 2 березня бійці ДСНС виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з відкачуванням талої води з прилеглої території до житлових будинків на вулиці Озерній, що у селищі Турійську.
Рятувальники відкачали майже 300 метрів кубічних води за допомогою пожежного автомобіля та мотопомпи. Роботи тривають.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, вранці 2 березня бійці ДСНС виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з відкачуванням талої води з прилеглої території до житлових будинків на вулиці Озерній, що у селищі Турійську.
Рятувальники відкачали майже 300 метрів кубічних води за допомогою пожежного автомобіля та мотопомпи. Роботи тривають.
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