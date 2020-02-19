Авто заблоковане в гаражі: через ремонт теплотраси лучанин місяць не може виїхати на дачу

Сергій Тандрик уже місяць не може виїхати машиною з власного гаража, щоб потрапити на дачу.







Міняти труби на його вулиці почали в грудні. Замінювали комунікації і в лютому. Тоді, каже Сергій Тандрик, майстри йому пообіцяли: "Через 3-4 дні виїдете, засиплемо вам, все буде нормально".



"Сьогодні вже 2 березня, ви бачите, що робиться отут, болото", - каже власник гаражу.



Кілька разів Сергій Тандрик телефонував на "гарячу лінію" міської ради та "Луцьктепло" - результату поки немає. За коментарем Суспільне звернулося в ДКП "Луцьктепло". Зі слів речника підприємства Антона Безносикова, робітники не відновили благоустрій біля будинків через морози.



Зобов’язання тепловиків полягає в тому, щоб вигорнути ґрунт та засипати піском. Після того відбувається тендер, який проводить департамент ЖКГ, на асфальтування проїжджої частини. Речник каже, тендер на закупівлю будівельних матеріалів: піску, щебеню, відсіву, розпочався напередодні. Орієнтовно, всі роботи вдасться завершити не раніше квітня.



Сергій Тандрик, чиє авто заблоковане в гаражі, уже місяць не може потрапити на дачу. Чоловік не знає, як чекатиме аж до квітня. Але й судитися з "тепловиками" поки не збирається.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинуже місяць не може виїхати машиною з власного гаража, щоб потрапити на дачу. Суспільному чоловік розповів, що після того, як комунальники ремонтували підземну теплотрасу, на вулиці Загородній утворилось суцільне болото.Міняти труби на його вулиці почали в грудні. Замінювали комунікації і в лютому. Тоді, каже Сергій Тандрик, майстри йому пообіцяли: "Через 3-4 дні виїдете, засиплемо вам, все буде нормально"."Сьогодні вже 2 березня, ви бачите, що робиться отут, болото", - каже власник гаражу.Кілька разів Сергій Тандрик телефонував на "гарячу лінію" міської ради та "Луцьктепло" - результату поки немає. За коментарем Суспільне звернулося в ДКП "Луцьктепло". Зі слів речника підприємства, робітники не відновили благоустрій біля будинків через морози.Зобов’язання тепловиків полягає в тому, щоб вигорнути ґрунт та засипати піском. Після того відбувається тендер, який проводить департамент ЖКГ, на асфальтування проїжджої частини. Речник каже, тендер на закупівлю будівельних матеріалів: піску, щебеню, відсіву, розпочався напередодні. Орієнтовно, всі роботи вдасться завершити не раніше квітня.Сергій Тандрик, чиє авто заблоковане в гаражі, уже місяць не може потрапити на дачу. Чоловік не знає, як чекатиме аж до квітня. Але й судитися з "тепловиками" поки не збирається.

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