На Волині святкування дня народження закінчилося масовою бійкою. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
У Нововолинську святкування дня народження закінчилося бійкою.
Як розповіли БУГу друзі постраждалих, хлопців безпричинно почали гамселити молодики з іншої компанії.
Подія трапилася ще 26 лютого у місці відпочинку з альтанками та банею, біля так званого “козлячого парку”.
“Хлопці, які святкували в альтанці поруч, підійшли до наших і запитали, чи можна поговорити і відразу почали бійку. На відео видно, як вони копали лежачих на землі та били руками по голові. Вони навіть нападали п’ятеро на одного. Ніякого конфлікту перед тим не було, а на запитання, чому почали так робити, відповіли, що один з ваших не так глянув на нашого. Та ми сиділи на іншому кінці озера.
Ця компанія не перший раз влаштовує подібні бійки. Того ж вечора побили юнака біля Меридіану”, – розповіла одна із дівчат, яка була на місці.
Охоронець викликав поліцію, приїхали декілька карет “швидкої”. Як розповідають, в одного із постраждалих в бійці – перелом ключиці, в іншого – зломаний ніс. Ще троє обійшлися синцями та вивихами. Хлопців госпіталізували, на наступний день вони написали заяви в поліцію.
У поліції БУГу зазначили, що відкрили провадження за заявами потерпілих про завдання тілесних ушкоджень. Будуть проведені експертизи, триває розслідування.
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Як розповіли БУГу друзі постраждалих, хлопців безпричинно почали гамселити молодики з іншої компанії.
Подія трапилася ще 26 лютого у місці відпочинку з альтанками та банею, біля так званого “козлячого парку”.
“Хлопці, які святкували в альтанці поруч, підійшли до наших і запитали, чи можна поговорити і відразу почали бійку. На відео видно, як вони копали лежачих на землі та били руками по голові. Вони навіть нападали п’ятеро на одного. Ніякого конфлікту перед тим не було, а на запитання, чому почали так робити, відповіли, що один з ваших не так глянув на нашого. Та ми сиділи на іншому кінці озера.
Ця компанія не перший раз влаштовує подібні бійки. Того ж вечора побили юнака біля Меридіану”, – розповіла одна із дівчат, яка була на місці.
Охоронець викликав поліцію, приїхали декілька карет “швидкої”. Як розповідають, в одного із постраждалих в бійці – перелом ключиці, в іншого – зломаний ніс. Ще троє обійшлися синцями та вивихами. Хлопців госпіталізували, на наступний день вони написали заяви в поліцію.
У поліції БУГу зазначили, що відкрили провадження за заявами потерпілих про завдання тілесних ушкоджень. Будуть проведені експертизи, триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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