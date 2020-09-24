У Камінь-Каширському районі – масові обшуки на пилорамах. ФОТО. ВІДЕО

Понад п’ятдесят волинських правоохоронців сьогодні, 2 березня, на території Камінь-Каширського району проводять п’ять обшуків на лісопильних підприємствах, власники яких причетні до незаконної діяльності, пов’язаної із лісодеревиною, та видобутку бурштину.Вже вилучили понад 80 кубів деревини, ймовірно, отриманої незаконним шляхом, та близько кілограма бурштину. Обшуки ще тривають, тому кількість знайденого і вилученого буде збільшена, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 198 та 2401 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут лісодеревини, одержаної кримінально-протиправним шляхом та незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення та переробку бурштину.До проведення обшуків залучили особовий склад Камінь-Каширського районного відділу поліції, співробітників лісової охорони та оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби України. Слідчі дії відбуваються за силової підтримки роти поліції особливого призначення.