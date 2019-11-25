У магазині шкіри та хутра «Steel» у центрі Луцька пропонують шалені знижки*

За час своєї роботи магазин шкіри та хутра від турецького виробника «Steel», що на вулиці Лесі Українки, зумів стати затребуваним серед жінок та чоловіків. Адже тут – дуже великий асортимент та доступні ціни. Привітний персонал радо зустріне кожного клієнта та допоможе підібрати те, що потрібно. А саме зараз у «Steel» пропонують надзвичайні знижки як на зимову, так і весняну колекції.У магазині є чудова весняна колекція, яка містить цікаві моделі на будь-який смак. Крім того, до свята 8 березня для жінок пропонують знижку до мінус 60%. Тому кожна жінка матиме змогу купити, до прикладу, нову куртку, підкреслити нею свою індивідуальність, почуватися комфортно та добряче зекономити.Також у «Steel» триває фінальний розпродаж зимової колекції, тому клієнтам пропонують знижку аж до 70%. Тому можна встигнути придбати теплий одяг за привабливою ціною.Різноманіття моделей просто вражає. У магазині є велика кількість товару на будь-який смак. Дуже цікавими, зокрема, є універсальні двосторонні варіанти верхнього одягу. Придбавши один товар, покупець може носити як шкіряне вбрання, так і з хутра.Важливо, що кожна модель виготовлена з якісних матеріалів. Покупцям пропонують натуральне хутро різних видів: норка, шиншила-рекс, мутон, астраган та комбіновані моделі.Ціни – дуже лояльні, попри те, що товар дійсно якісний. До прикладу, шкіряну куртку можна придбати від 2 тисяч гривень, дублянки – від 4 тисяч, шуби – від 6 тисяч, жилетки – від 5 тисяч, парки – від 5 до 7 тисяч.Варто зазначити, що у магазині дуже затишно та красиво. Є зона відпочинку зі зручним диваном та журнальним столиком для відвідувачів.