На Рівненщині в орендованому будинку діяла нарколабораторія. ФОТО





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За результатами санкціонованого обшуку працівники управління боротьби із наркозлочинністю вилучили в орендованому будинку в Рівненському районі наркотичних речовин та прекурсорів орієнтовною вартістю понад 100 тисяч гривень.



Слідчі дії оперативники УБН поліції області спільно зі слідчими Рівненського районного управління провели учора, першого березня, в рамках кримінального провадження. Поліцейські вилучили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також 5 скляних колб і холодильник. Окрім цього, в будинку виявили та вилучили 50 грамів метамфетаміну, 150 грамів псевдоефедрину, 2,8 кг соляної кислоти, а також 5,13 кг канабісу.



У помешканні також перебували ще троє жителів обласного центру, які вже неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.



За фактами незаконного виробництва, виготовлення, зберігання організації та утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 309, 311, 313, 317 Кримінального кодексу України.



Усе вилучене скерували для проведення експертизи в Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення причетним до скоєних злочинів особам про підозру.



35-річного рівнянина, який переховувався від органів суду за вчинення крадіжки з проникненням, взяли під варту.



Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику за вчинення злочинів — до десяти років позбавлення волі.



Слідчі дії тривають.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині поліцейські викрили нарколабораторію.Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Рівненській області.За результатами санкціонованого обшуку працівники управління боротьби із наркозлочинністю вилучили в орендованому будинку в Рівненському районі наркотичних речовин та прекурсорів орієнтовною вартістю понад 100 тисяч гривень.Слідчі дії оперативники УБН поліції області спільно зі слідчими Рівненського районного управління провели учора, першого березня, в рамках кримінального провадження. Поліцейські вилучили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також 5 скляних колб і холодильник. Окрім цього, в будинку виявили та вилучили 50 грамів метамфетаміну, 150 грамів псевдоефедрину, 2,8 кг соляної кислоти, а також 5,13 кг канабісу.У помешканні також перебували ще троє жителів обласного центру, які вже неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.За фактами незаконного виробництва, виготовлення, зберігання організації та утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 309, 311, 313, 317 Кримінального кодексу України.Усе вилучене скерували для проведення експертизи в Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення причетним до скоєних злочинів особам про підозру.35-річного рівнянина, який переховувався від органів суду за вчинення крадіжки з проникненням, взяли під варту.Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику за вчинення злочинів — до десяти років позбавлення волі.Слідчі дії тривають.

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