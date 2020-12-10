Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Сьогодні, 17:06
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за опалення в лютому 2021 року згідно двоставкового тарифу.
Про це йдеться на сайті підприємства.
Так, розмір частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І - IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у лютому 2021 року -3,81ºС становить:
- для споживачів Реєстру І вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1713,53 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 41,10 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІ вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1779,39 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 32,51 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІІ вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1754,11 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 34,00 грн/м2 опалювальної площі.
- для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.
Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.
Для порівняння, за умови продовження дії одноставкового тарифу, нарахування за послугу з централізованого опалення для всіх споживачів категорії населення в лютому 2021 року становило б 55,93 грн/м2 опалювальної площі для будинків без комерційних приладів обліку теплової енергії.
Волинянам нагадують, що в особистих кабінетах побутових споживачів ДКП «Луцьктепло» нарахування з'являться після 15 березня. Тоді ж вони будуть доступні для оплати й у всіх банках.
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Про це йдеться на сайті підприємства.
Так, розмір частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І - IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у лютому 2021 року -3,81ºС становить:
- для споживачів Реєстру І вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1713,53 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 41,10 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІ вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1779,39 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 32,51 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІІ вартість 1 Гкал з врахуванням температурного коефіцієнту становить 1754,11 грн/Гкал або для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 34,00 грн/м2 опалювальної площі.
- для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.
Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.
Для порівняння, за умови продовження дії одноставкового тарифу, нарахування за послугу з централізованого опалення для всіх споживачів категорії населення в лютому 2021 року становило б 55,93 грн/м2 опалювальної площі для будинків без комерційних приладів обліку теплової енергії.
Волинянам нагадують, що в особистих кабінетах побутових споживачів ДКП «Луцьктепло» нарахування з'являться після 15 березня. Тоді ж вони будуть доступні для оплати й у всіх банках.
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