У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
Сьогодні, 17:09
2 березня приблизно о 13:30 на вулиці Гулака-Артемовського у Луцьку на виїзді з Волинської обласної лікарні сталася автопригода.
Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події в напрямку проспекту Грушевського, інформує ГУНП в області.
Внаслідок ДТП 55-річний пішохід отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження просять очевидців та учасників цієї події невідкладно звернутися до поліції за номерами телефонів: 050-25-78-918 або 102.
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Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події в напрямку проспекту Грушевського, інформує ГУНП в області.
Внаслідок ДТП 55-річний пішохід отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження просять очевидців та учасників цієї події невідкладно звернутися до поліції за номерами телефонів: 050-25-78-918 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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