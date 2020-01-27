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У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців

У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
2 березня приблизно о 13:30 на вулиці Гулака-Артемовського у Луцьку на виїзді з Волинської обласної лікарні сталася автопригода.

Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події в напрямку проспекту Грушевського, інформує ГУНП в області.

Внаслідок ДТП 55-річний пішохід отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження просять очевидців та учасників цієї події невідкладно звернутися до поліції за номерами телефонів: 050-25-78-918 або 102.
У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців

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Теги: очевидці, аварія, лікарня, Луцьк
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