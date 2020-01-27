У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців





Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події в напрямку проспекту Грушевського, інформує ГУНП в області.



Внаслідок ДТП 55-річний пішохід отримав тілесні ушкодження.



За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження просять очевидців та учасників цієї події невідкладно звернутися до поліції за номерами телефонів: 050-25-78-918 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 березня приблизно о 13:30 на вулиці Гулака-Артемовського у Луцьку на виїзді з Волинської обласної лікарні сталася автопригода.Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події в напрямку проспекту Грушевського, інформує ГУНП в області.Внаслідок ДТП 55-річний пішохід отримав тілесні ушкодження.За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження просять очевидців та учасників цієї події невідкладно звернутися до поліції за номерами телефонів:або

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