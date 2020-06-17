вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф

Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф
За незаконні оборудки з контрафактним спиртним та цигарками 53-річна жителька Ковеля сплатить 85 000 грн штрафу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що із липня по жовтень 2020 року, не будучи зареєстрованою як суб’єкт господарювання та не маючи державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами, волинянка незаконно придбавала контрафактні спирт та цигарки, зберігала їх та збувала усім охочим.

Під час проведеного 30 жовтня 2020 року обшуку у контейнері на ринку в Ковелі, який перебував у її користуванні, вилучили понад 2 000 пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка та 250 літрів незаконно виготовленого алкоголю.

Під час досудового розслідування волинянка визнала свою винуватість у скоєному, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину, відтак з нею уклали угоду про визнання винуватості, яку і затвердив суд.

Незаконно виготовлену продукцію у жінки конфіскували.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спиртовичка, суд, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:41
У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
Сьогодні, 17:09
Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Сьогодні, 17:06
На Рівненщині в орендованому будинку діяла нарколабораторія. ФОТО
Сьогодні, 17:05
«Ягодин» хочуть розширити завдяки землям лісгоспу
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
За торгівлю наркотиками судитимуть 50-річну волинянку і її спільника За торгівлю наркотиками судитимуть 50-річну волинянку і її спільника
01 березень, 16:50
На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми
29 січень, 17:56
На Волині судили матір, бо її неповнолітній син побив людину На Волині судили матір, бо її неповнолітній син побив людину
17 червень, 2020, 21:18
Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір
25 травень, 2020, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:41
 0
У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
Сьогодні, 17:09
 0
Скільки лучани заплатять за тепло у лютому
Сьогодні, 17:06
 0
На Рівненщині в орендованому будинку діяла нарколабораторія. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
«Ягодин» хочуть розширити завдяки землям лісгоспу
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8