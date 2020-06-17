Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф

За незаконні оборудки з контрафактним спиртним та цигарками 53-річна жителька Ковеля сплатить 85 000 грн штрафу.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що із липня по жовтень 2020 року, не будучи зареєстрованою як суб’єкт господарювання та не маючи державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами, волинянка незаконно придбавала контрафактні спирт та цигарки, зберігала їх та збувала усім охочим.Під час проведеного 30 жовтня 2020 року обшуку у контейнері на ринку в Ковелі, який перебував у її користуванні, вилучили понад 2 000 пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка та 250 літрів незаконно виготовленого алкоголю.Під час досудового розслідування волинянка визнала свою винуватість у скоєному, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину, відтак з нею уклали угоду про визнання винуватості, яку і затвердив суд.Незаконно виготовлену продукцію у жінки конфіскували.