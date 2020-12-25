вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Цими вихідними у Луцьку вперше відбудеться День кликуна

Цими вихідними у Луцьку вперше відбудеться День кликуна
6 березня 2021 року вперше у Луцьку відбудеться День кликуна, в рамках якого Луцький міський голова підпише угоду з Луцьким кликуном про виконання останнім своїх обов'язків.

А опісля Луцький кликун виконає перший в цьому році ритуал сурмління з В'їзної вежі Луцького замку, йдеться на сайті Луцької міської ради.

Початок заходу о 11.00 біля входу до Луцької міської ради.

"Ще в 2015 році з метою відродження і збереження культурної спадщини та історичних традицій, підвищення туристичної привабливості Луцька, з метою внутрішньої і зовнішньої промоції розпорядженням міського голови було відроджено історичну традицію Луцького кликуна", - йдеться у повідомленні.

З того часу Луцький кликун протягом туристичного сезону здійснює ритуал сурмління та проголошує важливі для міста події з В'їзної вежі Луцького замку.

Зокрема, у будні дні ритуал здійснюється один раз на добу о 12.00, вихідні та святкові дні двічі на добу - о 12.00 і 18.00. Обов'язковим під час ритуалу є виконання трьох перших акордів приспіву пісні С. Кривенького «Волинь моя». За потреби кликун може оголошувати про певні події чи проведення загальноміських заходів, залучається до проведення культурно-просвітницьких та святкових заходів у місті тощо.

У лютому 2021 року рішенням виконавчого комітету затверджено нове Положення про роботу Луцького кликуна, у якому вказується про започаткування відзначення Дня кликуна.

Відповідно до записів у міських актових книгах, 6 березня 1640 р. була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання нічної сторожі (кликунів). Спираючись на цей історичний факт, з метою привернення уваги громадськості до професії і роботи кликуна, створення міської традиції туристично-привабливого заходу запроваджується відзначення щороку 6 березня День кликуна. Саме цей день відтепер вважатиметься початком роботи Луцького кликуна.

Довідка: Кликун (або глашатай) - давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVIІ ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт, оголошували королівські укази, сповіщали городян про збір податків тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та «кликали» - постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси пішла місцева назва професії - Кликун (далі кликун).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День кликуна, Луцьк, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 3 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 18:42
Цими вихідними у Луцьку вперше відбудеться День кликуна
Сьогодні, 18:15
Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:41
У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає У Луцьку мають намір запровадити День кликуна: що це передбачає
11 лютий, 18:02
На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки
25 грудень, 2020, 17:16
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
22 грудень, 2020, 16:21
Для дітей-сиріт у Луцьку влаштували зустріч з відомими людьми. ФОТО Для дітей-сиріт у Луцьку влаштували зустріч з відомими людьми. ФОТО
22 грудень, 2020, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 19:30
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 3 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 18:42
 0
Цими вихідними у Луцьку вперше відбудеться День кликуна
Сьогодні, 18:15
 0
Волинянка, яка на ринку продавала контрафактні цигарки та алкоголь, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8