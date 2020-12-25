Цими вихідними у Луцьку вперше відбудеться День кликуна

6 березня 2021 року вперше у Луцьку відбудеться День кликуна, в рамках якого Луцький міський голова підпише угоду з Луцьким кликуном про виконання останнім своїх обов'язків.А опісля Луцький кликун виконає перший в цьому році ритуал сурмління з В'їзної вежі Луцького замку, йдеться на сайті Луцької міської ради.Початок заходу о 11.00 біля входу до Луцької міської ради."Ще в 2015 році з метою відродження і збереження культурної спадщини та історичних традицій, підвищення туристичної привабливості Луцька, з метою внутрішньої і зовнішньої промоції розпорядженням міського голови було відроджено історичну традицію Луцького кликуна", - йдеться у повідомленні.З того часу Луцький кликун протягом туристичного сезону здійснює ритуал сурмління та проголошує важливі для міста події з В'їзної вежі Луцького замку.Зокрема, у будні дні ритуал здійснюється один раз на добу о 12.00, вихідні та святкові дні двічі на добу - о 12.00 і 18.00. Обов'язковим під час ритуалу є виконання трьох перших акордів приспіву пісні С. Кривенького «Волинь моя». За потреби кликун може оголошувати про певні події чи проведення загальноміських заходів, залучається до проведення культурно-просвітницьких та святкових заходів у місті тощо.У лютому 2021 року рішенням виконавчого комітету затверджено нове Положення про роботу Луцького кликуна, у якому вказується про започаткування відзначення Дня кликуна.Відповідно до записів у міських актових книгах, 6 березня 1640 р. була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання нічної сторожі (кликунів). Спираючись на цей історичний факт, з метою привернення уваги громадськості до професії і роботи кликуна, створення міської традиції туристично-привабливого заходу запроваджується відзначення щороку 6 березня День кликуна. Саме цей день відтепер вважатиметься початком роботи Луцького кликуна.Кликун (або глашатай) - давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVIІ ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт, оголошували королівські укази, сповіщали городян про збір податків тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та «кликали» - постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси пішла місцева назва професії - Кликун (далі кликун).