У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.



Зокрема, черги з автівок утворилися перед пунктами пропуску “Шегині” та "Краковець".



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 18.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 0, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130, "Краковець" - 50", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18 годину 2 березня на кордоні з Польщею перед пунктами пропуску стоять 180 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Зокрема, черги з автівок утворилися перед пунктами пропуску “Шегині” та "Краковець"."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 18.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 0, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130, "Краковець" - 50", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію