У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 18:42
Станом на 18 годину 2 березня на кордоні з Польщею перед пунктами пропуску стоять 180 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зокрема, черги з автівок утворилися перед пунктами пропуску “Шегині” та "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 18.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 0, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130, "Краковець" - 50", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зокрема, черги з автівок утворилися перед пунктами пропуску “Шегині” та "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 18.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 0, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 130, "Краковець" - 50", - йдеться у повідомленні.
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