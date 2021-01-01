Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 3 березня, синоптики прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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