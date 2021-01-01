Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.

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