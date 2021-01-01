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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня
У Волинській області завтра, 3 березня, синоптики прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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