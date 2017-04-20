На Волині сільрада незаконно продала приміщення колишньої пожежної частини





У договорі була прописана умова про "право викупу" приміщення, яка суперечить чинному законодавству. Повідомляє



У вересні 2017 року Благодатна селищна рада затвердила оцінку вартості всього приміщення, а не лише орендованої підприємцем частини, та надала згоду на його продаж. Згодом селищна рада та покупець уклали договір купівлі-продажу.



"Продаючи об’єкт нерухомості в такий спосіб – за відсутності затверджених переліків об’єктів комунального майна, що підлягають приватизації шляхом викупу, без проведення аукціону чи конкурсу (що дало би можливість громаді поповнити бюджет на більшу суму), а також проігнорувавши факт, що на частину проданого приміщення укладено договір оренди із іншим суб’єктом господарювання, рада порушила низку вимог законодавства та перевищила встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування» повноваження.



Відтак прокурори домоглися скасування рішення Благодатної селищної ради про дозвіл на продаж майна й визнання недійсним договору його купівлі-продажу. Приміщення уже повернули громаді селища", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні 2017 року селищна рада Благодатного уклала з підприємцем договір оренди нежитлового приміщення, яке є частиною приміщення колишньої пожежної частини.У договорі була прописана умова про "право викупу" приміщення, яка суперечить чинному законодавству. Повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.У вересні 2017 року Благодатна селищна рада затвердила оцінку вартості всього приміщення, а не лише орендованої підприємцем частини, та надала згоду на його продаж. Згодом селищна рада та покупець уклали договір купівлі-продажу."Продаючи об’єкт нерухомості в такий спосіб – за відсутності затверджених переліків об’єктів комунального майна, що підлягають приватизації шляхом викупу, без проведення аукціону чи конкурсу (що дало би можливість громаді поповнити бюджет на більшу суму), а також проігнорувавши факт, що на частину проданого приміщення укладено договір оренди із іншим суб’єктом господарювання, рада порушила низку вимог законодавства та перевищила встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування» повноваження.Відтак прокурори домоглися скасування рішення Благодатної селищної ради про дозвіл на продаж майна й визнання недійсним договору його купівлі-продажу. Приміщення уже повернули громаді селища", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію