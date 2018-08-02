У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО





Провалля засипали сухим піском. Повідомляє



Таке рішення порадили прийняти археологи, які зазначили, що дедалі більше обвалюється стеля підвалу.



Як зазначили БУГу працівники АДІКЗ “Стародавній Володимир”, таких підвалів може бути більше під площею Героїв міста. Їх хочуть дослідити, коли проводитимуть реконструкцію площі. Поки що роботи з консервації дозволять запобігти обвалу та збережуть підвал для подальших досліджень.





Нагадаємо, що 22 лютого у Володимирі-Волинському неподалік від міської ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го березня у Володимирі-Волинському почали проводити роботи з консервації нещодавно знайденого і дослідженого археологами підвалу 18-го століття.Провалля засипали сухим піском. Повідомляє БУГ Таке рішення порадили прийняти археологи, які зазначили, що дедалі більше обвалюється стеля підвалу.Як зазначили БУГу працівники АДІКЗ “Стародавній Володимир”, таких підвалів може бути більше під площею Героїв міста. Їх хочуть дослідити, коли проводитимуть реконструкцію площі. Поки що роботи з консервації дозволять запобігти обвалу та збережуть підвал для подальших досліджень.Нагадаємо, що 22 лютого у Володимирі-Волинському неподалік від міської ради обвалилася земля . Утворилось глибоке провалля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію