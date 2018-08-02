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У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО

У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО
2-го березня у Володимирі-Волинському почали проводити роботи з консервації нещодавно знайденого і дослідженого археологами підвалу 18-го століття.

Провалля засипали сухим піском. Повідомляє БУГ.

Таке рішення порадили прийняти археологи, які зазначили, що дедалі більше обвалюється стеля підвалу.

Як зазначили БУГу працівники АДІКЗ “Стародавній Володимир”, таких підвалів може бути більше під площею Героїв міста. Їх хочуть дослідити, коли проводитимуть реконструкцію площі. Поки що роботи з консервації дозволять запобігти обвалу та збережуть підвал для подальших досліджень.

У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО
У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО
У Володимирі-Волинському законсервували нещодавно знайдене в центрі міста провалля. ФОТО

Нагадаємо, що 22 лютого у Володимирі-Волинському неподалік від міської ради обвалилася земля. Утворилось глибоке провалля.

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Теги: провалля, Володимир-Волинський, пісок, консервація
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