У Луцьку можуть затвердити новий маршрут





Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Так, відповідно до умов, на новому маршруті працюватиме сім автобусів з розрахунковим інтервалом руху – 12 хвилин.



Шлях за маршрутом у прямому напрямку пролягатиме: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.



У зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ “Адреналін Сіті”).



У середу, 3 березня, члени виконавчого повинні оголосити конкурс на перевезення за цим маршрутом. Нагадаємо, під час засідання виконкому повинні прозвітувати перевізники, які працюють у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують відкрити новий маршрут №23а, який сполучатиме Рованці та Адреналін-Сіті.Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА "Конкурент" Так, відповідно до умов, на новому маршруті працюватиме сім автобусів з розрахунковим інтервалом руху – 12 хвилин.Шлях за маршрутом у прямому напрямку пролягатиме: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.У зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ “Адреналін Сіті”).У середу, 3 березня, члени виконавчого повинні оголосити конкурс на перевезення за цим маршрутом. Нагадаємо, під час засідання виконкому повинні прозвітувати перевізники, які працюють у Луцьку.

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