У пацієнтів на Закарпатті фіксують агресивніший перебіг Covid-19, – лікар
Сьогодні, 00:37
Коронавірус, який нині фіксують у пацієнтів на Закарпатті, став більш агресивним і токсичним, аніж восени 2020 року.
Про це заявив директор Закарпатського Центру легеневих хвороб Василь Скрип в інтерв’ю одному з видань. Пишуть Факти.
– Властивості вірусу, який сьогодні циркулює у нашій області, інакші, ніж були торік. Очевидно, він більш токсичний. Люди заражаються ним швидше та більше, ніж торік, і прояви сильніші.
Тому картина наростає більш стрімко. На основі цього можемо говорити, що вірус змінив свої властивості – на жаль, він став агресивнішим, – зазначив Скрип.
За його словами, раніше критичний період хвороби припадав з 7-8 до 10 дня. А зараз цей період настає на 5-6 день.
– На перший план виходить задуха у хворого. Раніше більше було хворих із температурою, тих, хто втратив запах і смак. Зараз – переважно із задухою, тобто кисневою залежністю, і гіпертермічним синдромом, тобто високою температурою, – стверджує лікар.
Також Скрип повідомив про зміну симптоматики коронавірусу. У кожного третього хворого фіксують блювоту та кишкову симптоматику.
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Про це заявив директор Закарпатського Центру легеневих хвороб Василь Скрип в інтерв’ю одному з видань. Пишуть Факти.
– Властивості вірусу, який сьогодні циркулює у нашій області, інакші, ніж були торік. Очевидно, він більш токсичний. Люди заражаються ним швидше та більше, ніж торік, і прояви сильніші.
Тому картина наростає більш стрімко. На основі цього можемо говорити, що вірус змінив свої властивості – на жаль, він став агресивнішим, – зазначив Скрип.
За його словами, раніше критичний період хвороби припадав з 7-8 до 10 дня. А зараз цей період настає на 5-6 день.
– На перший план виходить задуха у хворого. Раніше більше було хворих із температурою, тих, хто втратив запах і смак. Зараз – переважно із задухою, тобто кисневою залежністю, і гіпертермічним синдромом, тобто високою температурою, – стверджує лікар.
Також Скрип повідомив про зміну симптоматики коронавірусу. У кожного третього хворого фіксують блювоту та кишкову симптоматику.
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