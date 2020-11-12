На Волині підприємець облаштував готель в адмінбудівлі міського стадіону





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Мова йде про те, що державний реєстратор ЦНАПу зареєстрував право приватної власності підприємця Юрія Шлюєва на будівлю стадіону «Сільмаш», площею 424 квадратних метрів у Ковелі.



Суддя господарського суду Волинської області Микола Шум ухвалою від 24 лютого 2021 року відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначив на 23 березня.



У позові заступник керівника прокуратури просить господарський суд скасувати рішення державного реєстратора та витребувати майно з чужого незаконного володіння.



До слова, відносно Юрія Шлюєва відкрите кримінальне провадження. Його обвинувачують за статтеями про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.



Як вже повідомляв «Ковель media», відповідно до рішення Ковельської міської ради, Юрію Шлюєву надали дозвіл на проведення реконструкції з добудовою другого поверху адміністративно-побутового приміщення стадіону «Сільмаш», яке входить до складу орендованого цілісного майнового комплексу.



Однак, провівши вказані будівельні роботи, Юрій Шлюєв шляхом введення в оману державну реєстраторку Ковельського ЦНАПузазначив у декларації про готовність об’єкта до експлуатації: «Нове будівництво», чим подав завідомо неправдиві дані.



У подальшому це потягло за собою реєстрацію приватної власності на другий поверх адміністративно-побутового приміщення стадіону «Сільмаш», площею 424 квадратних метрів. Тут тепер приватний готель «Comfort». У той же час, перший поверх, площею 342,7 кв. м, залишився у комунальній власності Ковельської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська місцева прокуратура, яка діє в інтересах держави в особі Ковельської міської ради, звернулася із судовим позовом до підприємця Юрія Шлюєва.Повідомляє «Ковель media» Мова йде про те, що державний реєстратор ЦНАПу зареєстрував право приватної власності підприємця Юрія Шлюєва на будівлю стадіону «Сільмаш», площею 424 квадратних метрів у Ковелі.Суддя господарського суду Волинської області Микола Шум ухвалою від 24 лютого 2021 року відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначив на 23 березня.У позові заступник керівника прокуратури просить господарський суд скасувати рішення державного реєстратора та витребувати майно з чужого незаконного володіння.До слова, відносно Юрія Шлюєва відкрите кримінальне провадження. Його обвинувачують за статтеями про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.Як вже повідомляв «Ковель media», відповідно до рішення Ковельської міської ради, Юрію Шлюєву надали дозвіл на проведення реконструкції з добудовою другого поверху адміністративно-побутового приміщення стадіону «Сільмаш», яке входить до складу орендованого цілісного майнового комплексу.Однак, провівши вказані будівельні роботи, Юрій Шлюєв шляхом введення в оману державну реєстраторку Ковельського ЦНАПузазначив у декларації про готовність об’єкта до експлуатації: «Нове будівництво», чим подав завідомо неправдиві дані.У подальшому це потягло за собою реєстрацію приватної власності на другий поверх адміністративно-побутового приміщення стадіону «Сільмаш», площею 424 квадратних метрів. Тут тепер приватний готель «Comfort». У той же час, перший поверх, площею 342,7 кв. м, залишився у комунальній власності Ковельської міської ради.

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