В Україні може подорожчати бензин





Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 грн/л більше, ніж роздрібна. Для дизеля потенціал становить 1,57 грн/л, розповіли паливні аналітики сайту



Втім, за словами експертів, поточного тижня ринок може стабілізуватись. Тоді будуть лише невеликі коректування в окремих мережах, здебільшого тих, що працюють у нижньому ціновому сегменті.



Ринок зрідженого газу збалансований, цей стан може зберегтися протягом місяця. Водночас із настанням весни оптовики сподіваються на активізацію споживчого попиту і невелике зростання цін.

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