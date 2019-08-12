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В Україні може подорожчати бензин

В Україні може подорожчати бензин
В Україні може подорожчати бензин. Нафтові котирування продовжують зростати.

Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 грн/л більше, ніж роздрібна. Для дизеля потенціал становить 1,57 грн/л, розповіли паливні аналітики сайту “Сьогодні”.

Втім, за словами експертів, поточного тижня ринок може стабілізуватись. Тоді будуть лише невеликі коректування в окремих мережах, здебільшого тих, що працюють у нижньому ціновому сегменті.

Ринок зрідженого газу збалансований, цей стан може зберегтися протягом місяця. Водночас із настанням весни оптовики сподіваються на активізацію споживчого попиту і невелике зростання цін.

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Теги: бензин, ціна, нафта
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