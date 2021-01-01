У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу
Сьогодні, 08:29
У середу, 3 березня, у Володимирі-Волинському розпочнуть вакцинувати медиків від коронавірусу.
Про це БУГ дізнався під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки.
Як повідомила начальник відділу охорони здоров’я Ірина Ліщук, згоду надали попередньо 111 медпрацівників. Це 32 відсотки від усього медперсоналу.
Вакцинування проводитиметься нововолинського мобільною бригадою.
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Про це БУГ дізнався під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки.
Як повідомила начальник відділу охорони здоров’я Ірина Ліщук, згоду надали попередньо 111 медпрацівників. Це 32 відсотки від усього медперсоналу.
Вакцинування проводитиметься нововолинського мобільною бригадою.
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Коментарі 2
Гаразджа готується...
Мені тільки запис зроблять, а не заштрик.
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