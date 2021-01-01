У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу





Про це Ігоря Пальонки.



Як повідомила начальник відділу охорони здоров’я Ірина Ліщук, згоду надали попередньо 111 медпрацівників. Це 32 відсотки від усього медперсоналу.



Вакцинування проводитиметься нововолинського мобільною бригадою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 3 березня, у Володимирі-Волинському розпочнуть вакцинувати медиків від коронавірусу.Про це БУГ дізнався під час брифінгу міського головиЯк повідомила начальник відділу охорони здоров’я, згоду надали попередньо 111 медпрацівників. Це 32 відсотки від усього медперсоналу.Вакцинування проводитиметься нововолинського мобільною бригадою.

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