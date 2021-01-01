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У місті на Волині сьогодні почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу

У місті на Волині сьогодні почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу
У середу, 3 березня, у Володимирі-Волинському розпочнуть вакцинувати медиків від коронавірусу.

Про це БУГ дізнався під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки.

Як повідомила начальник відділу охорони здоров’я Ірина Ліщук, згоду надали попередньо 111 медпрацівників. Це 32 відсотки від усього медперсоналу.

Вакцинування проводитиметься нововолинського мобільною бригадою.

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Теги: коронавірус, вакцинація, медики
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