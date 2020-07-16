На Волині працюватиме суддя із Сумщини
Сьогодні, 03:04
Вища рада правосуддя вирішила відрядити суддю Конотопського міськрайонного суду Сумської області Шергіну Юлію Олександрівну до Ковельського міськрайонного суду строком на один рік із 16 березня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
Зазначається, що у Ковельському міськрайонному суді передбачено 13 штатних посад суддів, наразі здійснюють правосуддя 6 суддів.
"Відрядження судді дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді",
— йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
Зазначається, що у Ковельському міськрайонному суді передбачено 13 штатних посад суддів, наразі здійснюють правосуддя 6 суддів.
"Відрядження судді дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді",
— йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині працюватиме суддя із Сумщини
Сьогодні, 03:04
В Україні може подорожчати бензин
Сьогодні, 02:34
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00