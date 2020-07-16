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На Волині працюватиме суддя із Сумщини

На Волині працюватиме суддя із Сумщини
Вища рада правосуддя вирішила відрядити суддю Конотопського міськрайонного суду Сумської області Шергіну Юлію Олександрівну до Ковельського міськрайонного суду строком на один рік із 16 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Зазначається, що у Ковельському міськрайонному суді передбачено 13 штатних посад суддів, наразі здійснюють правосуддя 6 суддів.

"Відрядження судді дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді",
— йдеться у повідомленні.

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Теги: Ковельський міськрайонний суд, вища рада правосуддя
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