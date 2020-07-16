На Волині працюватиме суддя із Сумщини

Шергіну Юлію Олександрівну до Ковельського міськрайонного суду строком на один рік із 16 березня 2021 року.



Про це повідомляє пресслужба



Зазначається, що у Ковельському міськрайонному суді передбачено 13 штатних посад суддів, наразі здійснюють правосуддя 6 суддів.



"Відрядження судді дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді",

— йдеться у повідомленні.

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