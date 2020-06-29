У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу





Про це повідомили в



“Співробітники аварійно-рятувальної станції №3 Запорізької міської рятувально-водолазної служби та водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області у ході оперативно-пошукових заходів вилучили з води тіло 11-річного хлопчика”, - йдеться у повідомленні.



Трагедія сталася 2 березня о 14:29 у Заводському районі міста. Діти були на відстані 20 метрів від берега.



Врятовану рибалками дівчинку, передали медикам. Наразі поліція проводить розслідування та з’ясовує, чому діти без нагляду дорослих гуляли на річці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу на Дніпрі. Дівчинку врятували рибалки, які були свідками події, а тіло хлопчика знайшли водолази.Про це повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області “Співробітники аварійно-рятувальної станції №3 Запорізької міської рятувально-водолазної служби та водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області у ході оперативно-пошукових заходів вилучили з води тіло 11-річного хлопчика”, - йдеться у повідомленні.Трагедія сталася 2 березня о 14:29 у Заводському районі міста. Діти були на відстані 20 метрів від берега.Врятовану рибалками дівчинку, передали медикам. Наразі поліція проводить розслідування та з’ясовує, чому діти без нагляду дорослих гуляли на річці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію