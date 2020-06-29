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У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу

У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу
У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу на Дніпрі. Дівчинку врятували рибалки, які були свідками події, а тіло хлопчика знайшли водолази.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

“Співробітники аварійно-рятувальної станції №3 Запорізької міської рятувально-водолазної служби та водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області у ході оперативно-пошукових заходів вилучили з води тіло 11-річного хлопчика”, - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 2 березня о 14:29 у Заводському районі міста. Діти були на відстані 20 метрів від берега.

Врятовану рибалками дівчинку, передали медикам. Наразі поліція проводить розслідування та з’ясовує, чому діти без нагляду дорослих гуляли на річці.

У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу
У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу
У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу

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Теги: Запоріжжя, діти, крига, водойма, ДСНС
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